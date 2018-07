1,5 miljoen euro voor onderzoek zwangere vrouwen 13 juli 2018

02u47 0 Genk Ziekenhuis Oost-Limburg en Universiteit Hasselt krijgen van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek een toelage van 1,5 miljoen euro. Dat geld moet dienen om een grootschalig onderzoek te doen naar bloeddrukproblemen bij zwangere vrouwen.

Dat onderzoek werd drie jaar geleden gestart en wordt nu uitgebreid naar vier andere ziekenhuizen in Vlaanderen met een erkenning voor zwangerschappen met een hoog risico. Met het onderzoek wil men zoveel mogelijk zwangere vrouwen met verhoogd riscio bereiken. Ze krijgen een bloeddrukmeter en stappenteller mee naar huis. Van hen wordt gevraagd twee keer per dag hun bloeddruk te controleren. Wekelijks moeten ze hun gewicht in een app ingeven. De gegevens worden via wifi en bluetooth verzonden naar de vroedvrouw in het ziekenhuis. Worden afwijkende waarden vastgesteld dan worden de data doorgespeeld aan de gynaecoloog die kan ingrijpen. De voorbije drie jaar werden zo 524 vrouwen vanop afstand gevolgd. De resultaten zijn bemoedigend. Zo komt minder vaak zwangerschapsvergiftiging voor. Vrouwen worden minder opgenomen op de intensieve van de materniteit. Het is nu de bedoeling met de toelage 6.107 zwangere vrouwen te bereiken en op te volgen. (LXB)