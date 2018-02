1.000 carnavalisten doen mee aan Hakketakken 20 februari 2018

Zo'n 1.000 zotskappen hielden maandagavond een carnavalstraditie in de regio Genk in ere: het Hakketakken. Het woord komt van de hak op de tak springen, van de ene plaats naar de andere gaan. De Orde van de Spasbinken, (lees, de Raad van Elf), de organisatie achter het gebruik, vertaalt dat in de praktijk met van het ene café naar het andere gaan.





Het Hakketakken is een veredelde kroegentocht. Alleen moeten de deelnemers enkele regels in acht nemen. "Ze moeten verkleed zijn", legt Carlo Peeters, commandeur bij de Orde van de Spasbinken, uit. "Ze moeten een muziekinstrument rond hun nek hangen of gewoon bij zich hebben. En ze mogen in geen geval een auto, brommer of een ander gemotoriseerd voertuig gebruiken." De oorsprong van het Hakketakken gaat verder terug dan carnaval in Genk, dat dit jaar z'n 63ste seizoen beleeft. Het principe komt voort uit de gewoonte om tijdens een tocht een foekepot (lees, rommelpot) mee te nemen. Het is een instrument waarmee je lawaai kan maken. Kinderen gingen van deur tot deur om geld in te zamelen. Zarah Bongelli, één van de 1.000 hakketakkers, had een fluitje bij en was verkleed als roodkapje. "Het is een zware avond om langs elf cafés te gaan en pintjes te drinken", vertelt ze. "Het belangrijkste is dat je tijdens het Hakketakken plezier maakt. Het is puur fun. En je leert nieuwe mensen kennen." Kalty Aarts is pas 18 jaar geworden. "Ik kom met vrienden hier m'n verjaardag vieren", liet ze zich ontvallen. Ik loop rond als een kerstelfje." (LXB)