"Zo blijven we Sterre eeuwig koesteren" LERAAR EN LEERLINGEN MAKEN WENSBOOMPJE VOOR OVERLEDEN KLEUTER MARCO MARIOTTI

23 juli 2018

02u34 0 Genk De vierjarige Sterre Lemmens, die exact vijf maanden geleden stierf na een bloedinfectie, heeft sinds deze week een uniek wensboompje van inox aan haar graf staan. De ouders deden een oproep voor het maken van zo'n metalen boompje en Toni Lancia ging daarop in. "Samen met mijn leerlingen van de richting Mechanica hebben we eraan gewerkt. Het raakte ons allemaal", klinkt het.

Exact vijf maanden geleden stortte de wereld van de familie van Sterre Lemmens uit Dilsen-Stokkem in. De kleuter werd onverwacht ziek, kreeg hevige koorts en bezweek drie uur later. "Invasieve streptokokkeninfectie", klonk het in het ziekenhuis. Een zéér agressieve én zeldzame infectie die haar fataal werd. Het kindje werd begraven. Het was haar broertje Koen die enkele weken later op het idee kwam om een metalen boompje te installeren op haar graf.





Sociale media

"Dat hadden we bij een ander graf gezien", vertelt mama Vasoula Chovolos. "Je kan er kaartjes, tekeningen of andere dingen aan hangen. We vonden het allemaal zo mooi, dat we een oproep deden via sociale media om zo'n boompje te laten maken."





Toni Lancia zag de oproep passeren en reageerde meteen. "Het verhaal raakte me ontzettend hard", vertelt de leerkracht Mechanica aan Campus van Eyck in Maaseik. "Ik ben al jaren gepassioneerd bezig met ijzerbewerking, en werk in bijberoep als Lasda Creations. Ik heb eerst met de ouders samen gezeten om te kijken welk ontwerp ze wilden, om het vervolgens op school waar ik werk te bewerken."





Lancia legde het verhaal uit aan zijn leerlingen en betrok hen bij het project.





"Je zag al snel dat ook zij onder de indruk waren. Eén leerling verloor ook een familielid aan een acute ziekte. Het deed iets met ons."





De leerlingen bewerkten een ster in het geheel en firma Retroworks Lasercutting hielp met het verwerken van de foto in de boom. "We hebben dat allemaal vrijwillig gedaan. Moreel gezien vond ik het niet kunnen om hier geld voor te vragen. Die ouders hebben het al zwaar genoeg. Aan het einde van het schooljaar, tussen de examens door, hebben we hier allemaal samen aan gewerkt. We hopen dat het er nog lang een mooie plaats kan krijgen."





Tekeningen

De ouders van Sterre zijn zelf héél tevreden met het resultaat. "Bedoeling is dat iedereen wie wil iets in het boompje mag hangen", vertelt papa Filip Lemmens. "Dat kan gaan van kaartjes tot tekeningen of iets helemaal anders. Het wordt al gebruikt door vriendinnetjes, klasgenootjes en familieleden." De ouders proberen naar eigen zeggen nog zoveel mogelijk voor Sterre te doen zodat ze





niet vergeten wordt. "We missen haar héél erg en hopen dat ze zo eeuwig in gedachten blijft bij iedereen."