“Wow! Zijn die maankraters zo diep?” Toon Royackers

25 november 2018

21u08 1

Open huis zondag bij de Cosmodrome op Kattevennen in Genk. Naar aanleiding van de dag van de Wetenschap werd daar de grote telescoop door de koepel naar buiten geschoven, voor alle nieuwsgierige blikken. Buitenaardse wezens werden niet gespot, maar dat je ver kan kijken was zondag wel helder. Met de dag van de Wetenschap wil de Vlaamse overheid laten zien hoe belangrijk wetenschap is voor ons. Niet alleen om het heelal te verklaren, maar ook voor ons dagelijks leven. Daarom werden ook wiskundeformules getoond, want zonder wiskunde was er vandaag geen internet en geen smartphones. Dat kwamen zondag enkele honderden gezinnen samen ontdekken. Eigenlijk toch best cool, dus die wiskunde.