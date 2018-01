"Weer zoals vroeger: in een schrift" DIGITAAL INGEVEN VRIJE DAGEN LEIDT TOT STAKING BIJ CHAFFEURS DE LIJN XAVIER LENAERS

23 januari 2018

02u41 0 Genk Bij de stelplaats van De Lijn in Winterslag brak gisteren een spontane staking uit. Zo'n 120 chauffeurs legden om zes uur 's ochtends het werk neer. Alle bussen bleven in de stelplaats. De concrete aanleiding voor de actie is het ongenoegen bij het personeel over de wijziging van de verlofregeling, die nu digitaal moet gebeuren.

"Vroeger werd een vrije dag in het verlofboek genoteerd", verduidelijkt Marcel Verginst, secretaris voor tram, trein en bus van het ABVV. "Nu geven ze dat thuis of in de stelplaats in op de computer. Wat te omslachtig is, veel tijd vraagt en een aantal chauffeurs zijn nog niet mee met het gebruik van een pc. Of ze hebben er thuis geen."





Vakbonden en directie gingen rond de tafel zitten en gisterennamiddag bereikten ze een akkoord over de verlofregeling. "Het verlof kan opnieuw in het daarvoor bestemd boek worden genoteerd, de digitale registratie is terug naar af."





Toch ging het personeel na het beëindigen van de staking niet terug aan de slag, de chauffeurs van de middagshift waren immers solidair met hun collega's van de ochtendshift. Pas vanaf dinsdagochtend gaan de bussen opnieuw rijden.





Andere werkpunten

"De digitale registratie van het verlof was de druppel die de emmer deed overlopen", vulde Ronny Geris, permanent vrijgestelde voor de openbare diensten bij het ACV, aan. Andere knelpunten waren nog niet of onvoldoende geregeld. "Zo zijn de rij- en rusttijden niet aangepast aan de verandering van de snelheden op de wegen van 70 naar 50 en 30. Hierdoor hebben de chauffeurs minder rust dan voorheen. Ook klagen ze over het feit dat er te weinig haltes zijn waar ze naar toilet kunnen."





Geen enkele stadsbus verliet gisteren de stelplaats. "Ook de bussen op een aantal streeklijnen, die vertrekken uit de stelplaats, bleven binnen", stelde Sonja Loos, woordvoerder van De Lijn in Limburg.





Reizigers stonden uren te wachten op hun bus. Velen raakten niet of te laat op hun werk of school. Luca Bellavia (15) en Yusuf Vural (15) moesten naar het technsich instituut Sint- Lodewijk.





"We staan nu al drie uur te wachten op de bus", lieten ze horen. "We wisten niet dat de chauffeurs het werk neergelegd hadden. Waarom konden ze ons in het station niet eerder inlichten dat er geen stadsbussen reden?"





Bij de middelbare scholen in Genk kwamen een 300 scholieren te laat of niet op school aan.