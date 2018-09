"We zijn een opleidingsploeg" TIM DRIJKONINGEN - GENK B 07 september 2018

Bij Genk wijkt men niet af van het principe dat de B-ploeg een opleidingsploeg is om spelers niet alleen beter te maken, maar hen te laten doorgroeien naar het A-team om in Liga B te spelen.





"Naast onze eerste doelstelling om spelers een goede opleiding te verschaffen, willen wij dit jaar de top drie halen", vertelt een ambitieuze coach Tim Drijkoningen. "Joris Molemans groeide dit seizoen door naar het A-team van Genk. De combinatie van hogere studies en het volleybal maakt het voor jongeren als Jochen Louwette, Thomas van Stritzky en de zestienjarige Soliy Craeghs moeilijk om snel liga B te halen. Ik vermoed dat wij versterkt uit de transferperiode komen. Daan Hermans komt over van Stal Beverlo, Maarten Vandebeeck van Kivola Riemst, Ruben Hensels van Mavo Dilsen en Siloy Craeghs maakt de grote stap van onze ploeg in derde provinciale naar tweede divisie. Stijn Hoesels verliet onze ploeg om trainer te worden bij de B-ploeg van Maaseik." (SLA)