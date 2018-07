"We zijn de stem van alle supporters" KRC GENK WIL MET NIEUW SLO-TEAM BAND MET FANS VERSTERKEN XAVIER LENAERS

06 juli 2018

02u44 0 Genk KRC Genk-fans met een vraag of klacht, kunnen vanaf nu terecht bij het SLO-team. Deze Supporters Liason Officers willen de brug slaan tussen de supporters en het bestuur van KRC Genk. "We zijn de stem van alle fans van de club", zeggen Stef Linsen en Roeland Friet van het SLO-team.

Stef is al 2,5 jaar actief bij Racing en Roland Friet zit 20 jaar in het bestuur van OSV (Overkoepelende Supporters Vereniging) dat 32 fanclubs groepeert. Samen tellen ze zo'n 10.000 supporters met een blauw hart. "Door het inzetten van het SLO-duo bieden we de supporters een brede service aan", zegt CEO Erik Gerits.





Overlegmomenten

"Ze zijn de spreekbuis van de fans maar ook zichtbaar en makkelijk te contacteren aanspreekpunten voor de supporters. We willen weten wat echt leeft onder de fans. Stef en Roeland luisteren naar hun vragen, kleine problemen en ongemakken. Ook luisteren ze naar ideeën en voorstellen van supporters. Het SLO-team houdt verschillende overlegmomenten met supporters." Het blijft niet bij woorden alleen. "Wat de supporters naar voren brengen, nemen we mee op in ons supportersbeleid." Het OSV wordt nauwer betrokken bij het versterken van de band met de fans. "OSV 2018 gaat in zes open werkgroepen zetelen waar gewerkt wordt voor en met mindervalide supporters, fans die mee met de club op verplaatsing gaan en thuisfans", zegt Rudi Claesen, de voorzitter van het OSV. "Ook start een werkgroep met mensen in business-seats, de sfeergroepen en het Blauwit Forum." Gisteren stelde OSV haar nieuwe logo voor dat perfect past in het SLO-initiatief.





Herkenbaar

Het Blauwit Forum is een online platform dat 6.600 leden telt. "We zijn 15 jaar actief", lichtte Wim Nijst van het Forum toe. "Dagelijks krijgen we een 1.500 à 3000 bezoekers. We geven supporters een platform waar ze terecht kunnen met hun vragen en meningen. Het forum is een goeie doornsee van de supporters maar we bereiken ze niet allemaal." Stef Linsen en Roeland Friet zullen er elke match, zowel thuis als uit, zijn voor de supporters. "We zijn herkenbaar met blauwe polo's met SLO erop", aldus Linsen.





"We zijn bereikbaar en proberen duidelijk te communiceren met de fans. We gebruiken ook de sociale media. Twee keer per jaar houden we een supportersavond. En een keer per jaar organiseren we een grote supportersbevraging."





Meer info op SLO@krcgenk.be.