"We verhuizen 35 Familie-kamers" DEUSJEVOO BRENGT DECORS VAN VTM-SOAP NAAR NIEUWE STUDIO XAVIER LENAERS

14 februari 2018

02u47 0 Genk Vanaf midden augustus wordt Familie, de populaire VTM-soap die dagelijks 800.000 kijkers heeft, niet langer opgenomen in Boortmeerbeek, maar in de nieuwe tv-studio's in Lint. Voor de 'operatie verhuis' doet de zender een beroep op de expertise van het Genkse bedrijf Deusjevoo.

"Hiermee gaat een droom in vervulling, we wilden al langer een voet tussen de deur krijgen in fictie op televisie en in de filmbranche", reageert Jo Peters zaakvoerder van Deusjevoo, een snel groeiend bedrijf op C Mine dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en bouwen van decors voor tv-shows, theaters, beurzen en andere events in binnen- en buitenland. "Als we de klus klaren, kunnen we een nieuwe niche voor het bedrijf aanboren. Het biedt perspectieven voor extra tewerkstelling in de toekomst. Alleen al voor de verhuis van de set van Familie hebben we twaalf helpende handen nodig. Freelancers die we vanaf april tot en met augustus dit jaar inzetten."





Er komt heel wat bij kijken om de decors van Familie te verhuizen. "Het is een mega opdracht", vervolgt Peters. "Liefst 40 trailers van 8 bij 2,5 meter zijn er nodig om alle decorstukken te verhuizen. Samen goed voor enkele duizenden vierkante meter decor. We verhuizen bijna zeven volledig ingerichte huizen van verschillende gezinnen die meedoen aan Familie."





Exacte kopie

"Het gaat om 16 sets voor 35 verschillende kamers. We moeten wanden, meubels, keukeneilanden, een toog, een café en een restaurant uit elkaar halen, in de trailers laden, voorzichtig transporteren en ze in de studio's in Lint terug in elkaar steken. Alle decors moeten een exacte kopie zijn van de decors die tot nader order nog op de set in Boortmeerbeek gebruikt worden. De kijkers van Familie mogen absoluut geen verschil zien."





Een hele klus

"We hebben de hele verhuis en de heropbouw zelf in handen. Het vergt een grondige voorbereiding en coördinatie om alles vlot te laten verlopen. Vorig jaar mochten we bij wijze van test al een kleine verhuis van decors doen. Dat charmeerde VTM zodanig dat we ook die van Familie mogen doen. We mogen bovendien ook een nieuw decor voor nieuwe personages in de soap ontwerpen en bouwen. Het gaat onder andere om een brasserie en een loft onder een zolderkamer", vertrouwt Peters ons nog toe.





Meer informatie vind je op www.deusjevoo.be.