"We hebben twee opties voor elke positie" TOM JANSSEN - GENK A 06 september 2018

Volleybal Liga B

Genk A zal strijden op drie fronten. Zondag staat de wedstrijd tegen reeksgenoot Gimm-e Waasland-Kruibeke op het programma in het kader van de Beker van België. Voor de eerste ronde van de Beker van Limburg is Genk A vrijgeloot. In de competitie wil men strijden voor een zesde tot negende plaats.





"Ik vermoed dat wij op papier in de breedte veel sterker voor de dag zullen komen dan vorig jaar. Voor elke positie in mijn ploeg beschik ik nu over twee opties, wat toch een grote verrijking is voor ons jonge team", verduidelijkt coach Tom Janssen. "Tijdens de transferperiode vertrok onze sterkhouder Brecht Campforts naar het gepromoveerde Tectum Achel. Tibauld Schils zocht andere lucht op in Zonhoven en Maarten Hansen stopte. Wij versterkten ons met Mathieu Thijs (Achel), Yoran Raymaekers (Achel), Stoffel Perilleux (Zonhoven) en Joris Molemans (Genk B). Ik leg mijn lat voor deze jonge groep hoog en hoop met deze jongeren een plaatsje binnen de zesde tot negende plaats te behalen. Graag stoot ik door naar de volgende ronde van de Beker van België." (SLA)