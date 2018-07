"Wat zij doen, maakt veel goed. Héél mooie geste!" RACING GENK GEEFT KINDEREN VERWENDAG VOOR MISGELOPEN VOETBALKAMP SCHALKE 04 XAVIER LENAERS

05 juli 2018

02u42 0 Genk Zo'n honderd jongens tussen de 6 en 12 jaar uit verscheidene clubs zagen hun voetbalkamp bij de Duitse topclub Schalke O4 in het water vallen. Het eventbureau uit Nederland, dat de stage voor hen organiseerde, ging immers failliet. Een grote teleurstelling, die ook club Racing Genk niet bleek ontgaan.

"Dat geld zien we allicht niet meer terug. Op zich is dat niet erg maar de kinderen kunnen niet naar het kamp waar ze zo lang naar uitkeken", reageert Manuel Yelami. Z'n zoon Luca (6) was een van de 25 jongens van KVK Beringen die zich inschreven voor het kamp bij Schalke 04.





Racing wist dat de kinderen hun droomkamp misliepen en dat liet de club niet onberoerd. Gisteren organiseerden ze voor de 25 jongens van Beringen een verwendag die ze later overdoen met de jongens van KWS Linkhout en KVV Zepperen-Brustem. "We konden dat niet zomaar laten voorbijgaan", reageerde Erik Gerits, de kerverse ceo van KRC Genk. "We zijn een club met een sociale rol."





Door het stadion

De 25 jongens maakten gisteren eerst een stevige wandeling tegen de hellingen en tot op de top van de mijnterril van Waterschei waarna ze in de indoorhal van Racing een partijtje voetbalden. Op de middag mochten ze in de Wesley Sonckzaal als VIP's lunchen. Enkele gidsen gingen met de kinderen en enkele ouders door het stadion. De dag werd afgesloten in Goal Mine, een interactief musuem over KRC Genk. "We bieden de kinderen die niet naar Schalke O4 konden gaan een gratis stage van een week aan bij onze club", zegt Steve Claes, de jeugdcoördinator bij KVK Beringen. "Dat Genk de kinderen een dag in de watten legt, is een extraatje dat we niet hadden verwacht."





Verwendag

"Toen papa me vertelde dat het voetbalkamp niet doorbing bij Schalke 04, kon ik het eerst niet geloven", aldus Robbe (10). "Ik was teleurgesteld maar wat Racing doet, maakt veel goed. Héél chique! Ook Liam Vandueren (10) was eerst verdrietig. "Racing verwent ons. We hebben plekken gezien waar maar weinigen komen zoals het spelershome, de kleedkamers en de rest van het stadion." Z'n papa heeft voor het kamp in Schalke 235 euro betaald. "KVK Beringen en enkele advocaten zijn bezig het geld te recupereren. De kans is klein, zoniet onbestaand, maar we proberen het", weet Benny Vandueren. "We laten de jongens niet in de kou staan", lichtte de community manager van KRC Genk Marc Hardy ons toe. Hij was héél de dag bij de jongens. "Bij KRC gaat het niet alleen om voetbal, maar de club maakt deel uit van de samenleving. Meer nog, ze is ermee verbonden. Met de vernwendag doen we iets terug", besloot hij na afloop van de dag.