"Wachtlijsten zijn veel te lang" ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG VOERT ALS EERSTE OOK 'S NACHTS MRI-SCANS UIT XAVIER LENAERS

28 februari 2018

02u38 0 Genk Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) is het eerste ziekenhuis in de provincie dat voortaan ook 's nachts MRI- scans zal uitvoeren. "We hebben geen andere keuze, we doen het om de lange wachtlijsten voor de onderzoeken met een MRI-toestel van acht tot tien weken nu terug te brengen tot straks hooguit twee à drie weken", vertelt Erwin Bormans, algemeen-directeur.

"Het is niet vanzelfsprekend", stelt dokter Martijn Grieten, hoofd van de dienst Radiologie. Ziekenhuis Oost-Limburg heeft twee MRI-toestellen ter beschikking, en die worden bemand door een vaste ploeg van welgeteld vijftien mensen. "Het zijn hoog gespecialiseerde mensen, en we kunnen nog terugvallen op een reserveploeg", vult dokter Grieten aan.





Belasting personeel

"Toen we hen vroegen om tot nader order overuren te kloppen, stelden we wel een grote bereidheid vast om in een beurtrol meer dan acht uur per dag te komen werken. Maar het neemt niet weg dat het personeel extra zal belast worden. En voor hoelang is nog niet vastgelegd, alleszins tot we extra personeel aanwerven om de bijkomende uren in te vullen. Uitbreiding naar de nachtelijke uren kost geld. Het ziekenhuis moet de overuren betalen en zorgen voor een aantal compensatiedagen."





Ook voor de patiënten is het niet zo aangenaam om 's nachts naar het ziekenhuis te komen om een MRI-scan te laten maken.





"Ze zijn niet verplicht om te komen, ze hebben nog altijd de vrije keuze om zich overdag, in het weekend of 's nachts aan te melden", aldus nog Martijn Grieten.





Parking

's Nachts de MRI-toestellen gebruiken, vergt een aparte en aangepaste regeling die patiënten toelaat vlot en snel tot op de dienst Radiologie te geraken. 'De hoofdingang tot het ziekenhuis is vanaf halfelf 's avonds tot vijf uur 's morgens gesloten", weet radioloog Bruno De Peuter.





Het ziekenhuis beveelt de patiënten die 's nachts voor een MRI-scan komen aan om de parking aan de spoed achteraan het ziekenhuis te gebruiken. "Alleen, we raden hen aan niet de toegang tot de spoed te nemen maar de aparte ingang naast de spoed. Die hebben we speciaal voor hen voorzien. Oké, ze moeten dan wel nog een trap met 20 treden op, maar mensen die moelijk te been zijn, kunnen met de hulp van mensen op de spoed alsnog vlot naar de MRI gebracht worden", besluit De Peuter.