"Topdag voor sector in Limburg én daarbuiten" SUPPORTERSCLUBS BOEKEN MASSAAL BUSSEN VOOR BEKERFINALE RACING GENK XAVIER LENAERS

08 februari 2018

02u43 0 Genk Dinsdagavond. Racing Genk had nog maar net de match tegen KV Kortrijk gewonnen, of de telefoons bij de busmaatschappijen stonden al roodgloeiend. Supporters wilden zich verzekeren van een rit naar de Heizel voor de bekerfinale. "Tijdens de match kreeg ik al reservaties binnen voor vijf bussen", liet Francis Paulussen van Jacobs Cars weten. Zelfs maatschappijen buiten de provincie helpen de grote vraag op te vangen.

"Vandaag (gisteren) kregen we tientallen mails en telefoontjes binnen voor bussen", vervolgde Francis Paulussen.





"We kunnen nu al een kleine 25 voertuigen (goed voor 1.250 fans) vullen met supporters van Racing. Niet enkel de fanclubs van KRC, maar ook bedrijven contacteren ons. Zo werd al een bus gehuurd door de politie."





Busverhuur

"Bij de laatste finale die Racing speelde op de Heizel reden 80 bussen van ons en van onderverhuurders van en naar Brussel", vertelde de verantwoordelijke bij bussen Jacobs. "De vraag zal de komende uren en dagen verder toenemen. Nu al gaan we bussen huren bij collega's buiten de provincie Limburg", liet Paulussen weten. "Verder zijn we ook al bussen aan het vastleggen bij maatschappijen in Nederlands-Limburg en hogerop in Nederland. Oké, Racing heeft tot nog toe geen succesvol seizoen achter de rug maar een bekerfinale is toch anders. Daar lopen de supporters extra warm voor. Bij vorige bekerfinales die Racing speelde (de club won er tot nog toe vier) trokken meer dan 200 bussen naar de Heizel, goed voor over de 8.000 supporters."





Uit voorzorg

Ook bij Heidebloem, een busbedrijf uit Lanaken is het nu al héél druk voor het personeel dat de reservaties regelt. "Supporters hebben al op elf bussen een optie genomen. In een paar uur was al de helft van de 20 bussen die we hebben, verhuurd", liet Benny Macors, de verantwoordelijke voor het bustoerisme bij Heidebloem, horen. "Het wordt een topdag voor onze maatschappij en heel de bussector in Limburg", vulde hij aan. Als nu donderdag Standard op het veld van Club Brugge een ticket voor de bekerfinale weet te behalen, dreigt een tekort aan bussen om de fans tot op de Heizel te brengen. "We vissen in de dezelfde vijver", getuigde Joël L'Hoest die voorzitter is van de Mergelboys, een fanclub van Standard uit Riemst. Maar hij heeft z'n voorzorgen genomen. "Al een paar weken geleden heb ik al vijf bussen vastgelegd. Zo ben ik zeker dat 200 van de 290 fans die lid zijn van de club naar de Heizel kunnen gaan."