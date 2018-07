"Theater hielp ons afkicken" REVALIDERENDE DRUGSVERSLAAFDEN WERKEN HALF JAAR AAN THEATERSHOW MARCO MARIOTTI

12 juli 2018

02u44 9 Genk Tien leden van afkickcentrum Katarsis hebben zes maanden aan een eigen theatervoorstelling gewerkt. Terwijl ze het gevecht aangingen met hun verslaving, schreven ze het stuk 'Sterk!', samen met regisseur Ingrid Dullens en brachten dat achter gesloten deuren. "Dit heeft mij geholpen om clean te worden", vertelt deelnemer Glenn.

"Theater? Mij goed, dan moet ik tenminste niet aan de poetsactiviteiten deelnemen." De reactie van de groep toen regisseur Ingrid Dullens Katarsis binnenstapte was eerder cynisch, maar niemand die dacht dat ze een uitverkochte theatervoorstelling gingen neerzetten. Volledig geschreven én gebracht door mensen die kampen met een drugsverslaving. "We startten in de eerste sessies met brainstormen", vertelt Dullens. "Alles mocht aan bod komen. Wat zij voelden, waar ze iets over wilden vertellen. De strijd van het afkicken, het opgeven en het weer worden opgenomen in de groep werd verwerkt in het stuk. Maar ook de gekste anekdotes zoals iemands buurman wiens grasmaaier in brand vloog." Een van de gasten zette zelfs een hele act op poten gebaseerd op een typetje van Hans Teeuwen. Een combinatie van ernst, emotie en humor.





Openbloeien

Maar niet alles verliep altijd even vlot. "Zo moest ik iemand spelen die ontzettend kwaad werd, maar ik had het daar moeilijk mee", zegt Glenn. "Ik herkende de agressieve persoon die ik ooit zelf ben geweest. Ik werd er bang van, maar door het te blijven herhalen en te oefenen, leerde ik dat plaatsen." Collega Davy staat hem bij. "Bij één scene moest een tegenspeelster heel boos op mij worden", zegt hij. "Het was natuurlijk geacteerd, maar toch greep mij dat keihard naar de keel. In één ruk werd ik teruggekatapulteerd naar het verleden en ben toen ingestort."





Groepsgenoten Tim en Dave zijn naar eigen zeggen helemaal opengebloeid en zelfzekerder geworden. "En ik heb geleerd dat focus mooie prestaties kan opleveren. Ik probeer minder nonchalant te zijn", zegt Stefaan. De groep vindt dat er een te negatief beeld hangt over drugsverslaafden en afkickcentra. "Maar bij deze voorstelling hebben wij onszelf aan het publiek kunnen tonen op een manier die niemand verwachtte", vertelt Matthias. "Mijn vader is komen kijken. Hij heeft nadien niet veel gezegd, maar ik zag aan zijn blik voldoende. Hij was fier."





Nog in therapie

Regisseur Dullens heeft dan wel jaren ervaring in de theaterwereld, maar dit project was voor haar extra belangrijk. "Het verschil met andere projecten is dat deze mensen nog in therapie zijn", vertelt ze. "Dat maakt de grens in veel gevallen zeer dun. Ik vroeg ze bij momenten om net dat te doen wat ze in therapie moeten afleren. Keihard roepen, of schelden bijvoorbeeld. Ik heb mijn eigen grens verlegd en de lat op menselijk vlak bijzonder hoog gelegd. Ik vond het mijn verantwoordelijkheid om de groep te helpen in hun proces, en ze te doen slagen. Mijn respect voor hen is eindeloos."





"Moedige mensen"

Fotografe Mine Dalemans volgde het volledige parcours en bracht alles in beeld. Zij spreekt over moedige mensen. "Als je ziet welke reuzestappen zij voorwaarts hebben gezet... Dit is voor iedereen een onvergetelijke ervaring geweest."