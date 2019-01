“Stewards op supportersbussen” Dirk Selis

22 januari 2019

18u11 0 Genk Het waren geen keitjes, maar hele klinkers die vrijdag door de ruiten van de KRC-supportersbussen vlogen in Sint-Truiden. Gisteren is de Limburgse beroepsfederatie voor autocarbedrijven in spoedberaad samengekomen. “Stewards op bussen, is een eerste idee om verder uit te werken” zegt de voorzitter van de Limburgse beroepsfederatie voor autocarbedrijven.

Zestien bussen van KRC-fans moesten er vrijdag aan geloven nadat hun club STVV op eigen veld klopte met 2-3. De eerste busmaatschappijen kondigen reeds aan er mee te kappen. Voorzitter Francis Paulussen van Jacobs Transport zag zelf vier van zijn bussen met kapotte ruiten en een ingedeukte carrosserie terug binnenrijden. “Ik ben voorzitter van de Limburgse beroepsfederatie voor autocarbedrijven SAAL, die 32 firma’s overkoepelt. Samen zijn we goed voor 700 bussen en 1.200 medewerkers. Gisteren zaten we in spoedberaad samen. We gaan met de getroffen bedrijven samen een schadeclaim opstellen om naar het gerecht te stappen. We gaan ook een nationaal overleg organiseren samen met de nationale beroepsfederatie van autocarbedrijven, de Belgische voetbalbond en de verschillende overkoepelende supportersverenigingen om te kijken hoe we hier paal en perk aan kunnen stellen. Busstewards die in permanente verbinding staan met de ordediensten, kunnen een goede oplossing zijn.”

