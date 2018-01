"Stap opzij voor voortbestaan Wigwam" HOOFDLEIDING ZWICHT VOOR EIS STAD DUO ONTKENT BESCHULDIGINGEN XAVIER LENAERS

27 januari 2018

03u33 0 Genk Na de heisa over grensoverschrijdend gedrag bij speelpleinwerking Wigwam zetten Kenny Olaerts (35) en Marijke Demesmaeker (40) een stap opzij. De voorzitter en ondervoorzitter maken plaats voor een nieuwe ploeg. "Alleen zo krijgen we nog subsidies van de stad en blijft de speelpleinwerking bestaan", lieten ze gisteren weten.

In de zomer van vorig jaar liepen er onrustwekkende signalen binnen bij de stad. Mede-animatoren van Wigwam beschuldigden Olaerts en Demesmaeker van manipulatie, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. De stad nam de aantijgingen meteen ernstig. Meer nog, ze stapte naar de politie die alle betrokkenen verhoorde. Hun bevindingen werden aan het parket Limburg overgemaakt. Daar werd geoordeeld dat de leiding geen strafbare feiten gepleegd heeft en de zaak werd geklasseerd. "We staan recht in onze schoenen en hebben niks verkeerd gedaan", stellen de twee bestuurders nu.





"Valse aantijgingen"

De getuigen hadden het onder meer over handtastelijkheden en ander onfatsoenlijk gedrag. Die beschuldigingen kwamen hard aan bij Kenny Olaerts en Marijke Demesmaeker. "Ze zijn ongegrond. In geen geval hebben we gedaan wat ons verweten wordt. Integendeel, al jaren zetten we ons in voor de kinderen die tijdens de vakanties aan ons worden toevertrouwd", verzekert het duo. De twee betreuren het dat hun naam door het slijk gehaald wordt. "En wij kunnen het dossier met de klachten niet eens inkijken. We kunnen ons niet verdedigen tegen de aantijgingen. We zetten nu een stap opzij om bewijzen te verzamelen dat het om volkomen valse beschuldigingen gaat. We worden gelukkig gesteund door tientallen animatoren en ouders die hun kinderen naar Wigwam sturen."





De twee leiders van Wigwam vinden het wel erg toevallig dat vijf van de zeven monitoren die tegen hen getuigden, kort voordien ontslagen waren. Dat gebeurde nog vóór de beschuldigingen aan hun adres geuit werden. "Kort daarna hoorden we dat ze ons van deze feiten beschuldigden. Dat neigt naar wraak. Ze wilden ons simpelweg buiten kegelen bij de speelpleinwerking", aldus Demesmaeker. "De vijf hebben we overigens de bons moeten geven, omdat zij zich tegenover andere monitoren schuldig gemaakt hebben aan grensoverschrijdend gedrag. Zo werd een van hen betrapt toen hij een joint aan het roken was. Twee andere monitoren gingen elkaar te lijf en nog anderen werden gekleineerd."





Gebroken

De twee bestuurders hebben nu een advocaat onder de arm genomen. "Hij staat ons juridisch bij", verduidelijkt Marijke Demesmaeker. "Of we naar de rechter stappen, staat nog niet vast. Maar één zaak is duidelijk: we reageren verslagen en gebroken op de beschuldigingen aan ons adres. We zijn er kapot van dat we ons kindje moeten afgeven."





Sania Hensen (18) is aangeduid als nieuwe voorzitter van Wigwam. "Ik heb ja gezegd, omdat de speelpleinwerking moet voortbestaan. Daar zullen ik en andere mensen mee voor zorgen", besluit ze.