"Stank en vliegen op terras beu" FLATBEWONERS IJVEREN VOOR ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS XAVIER LENAERS

28 juni 2018

02u31 1 Genk Marie-Thérèse Foesters en haar vriendin Maureen Moors hebben op de gemeenteraad geijverd voor ondergrondse afvalcontainers. Beide vrouwen wonen op een flat en hebben geen garage. Ze moeten dus hun afval op hun terras bewaren. Maar met deze temperaturen stinkt dat enorm en lokt het veel vliegen.

Wie op een appartement woont en geen garage heeft, kent het probleem. Je kunt je GFT- en huishoudelijk afval enkel op je terras bewaren tot de vuilniskar langskomt. Maar dat kan wel een paar weken duren. "Ik heb geen garage en maar een kleine kelder", legt Marie-Thérèse Foesters uit. "Hierdoor moet ik de groene container met afval uit de keuken op het terras zetten. Met deze temperaturen zit een mens al eens graag op zijn terras, maar dat is onmogelijk door de stank en de vliegen. Zo kan het niet langer", foetert Foesters, bijgestaan door Maureen Moors.





Afvalstraatjes

Omdat ze met hun petitie 768 handtekeningen hadden ingezameld, mochten de vrouwen hun zaak voorleggen op de gemeenteraad. "We kunnen bij mooi weer niet meer gezellig op ons terras zitten en genieten van een wijntje of een barbecue door die stank. De stad trekt veel geld uit om het centrum en de wijken groener en aantrekkelijker te maken. Maar wat met het probleem van veel flatbewoners?", vragen ze zich af.





Ze willen dat de stad ondergrondse afvalcontainers plaatst. "Op enkele plaatsen in de stad lopen al proefprojecten met afvalstraatjes", reageert burgemeester Wim Dries (CD&V). "Maar we kunnen dat niet zomaar overal doen. Enerzijds moet er op openbaar domein voldoende plaats zijn om afvalcontainers te installeren. We kunnen niet zomaar een parkeerplaats, de stoep of een stuk van het fietspad opofferen. Als we containers op privédomein willen plaatsen, hebben we toestemming nodig van alle bewoners en ook dat is niet altijd even simpel. Zo kennen een woonblok waar alle bewoners, op één na, akkoord gaan met containers. Maar door die ene weigering gaat dat niet."





Zwerfvuil

Marie-Thérèse en Maureen hebben op de gemeenteraad meteen ook het probleem van zwerfvuil en sluikstorten aangekaart. Hierin werden ze gesteund door gemeenteraadslid Georges Houtmeyers (PVDA), die meer vuilnisbakjes in de stad wil.





"Elke dag sturen we een ploeg uit om zwerfvuil op te ruimen in het centrum en straten als de Stalenstraat, Vennestraat en Hoevenzavellaan", vertelt burgemeester Dries. "Daarnaast staan tweehonderd vrijwilligers elke dag paraat om zwerfvuil op te rapen. We willen de afvalberg verminderen door het gedrag van de burgers te veranderen."