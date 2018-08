"Slachten mét verdoving? Nee, bedankt" AANTAL SCHAPEN VOOR OFFERFEEST DAALT VAN 3.500 NAAR 300 XAVIER LENAERS

21 augustus 2018

02u34 0 Genk Het aantal moslims in Limburg dat het Offerfeest vandaag viert met het slachten van een schaap, is in vrije val. Vorig jaar werden 1.050 schapen gedood, drie jaar geleden waren dat er nog 3.500. Omdat de strijd tegen onverdoofd slachten is opgevoerd, wordt verwacht dat er dit jaar maar een 300-tal schapen worden geslacht.

Dit jaar kunnen in Limburg enkel in het slachthuis van Eisden en in een privaat slachthuis te Sledderlo (Genk) schapen onder narcose geofferd worden. "Vorig jaar waren dat er 380", vertelt Luc Hendrickx, uitbater van het slachthuis in Eisden. "Dit jaar verwachten we dat het cijfer op zo'n 70 uitkomt."





Geïmporteerd uit Polen

Bij Yilmaz Vasli, die in Sledderlo enkel schapen onder verdoving slacht, horen we hetzelfde. "Vorig jaar werden hier 400 naar de slachtbank geleid, nu zal dat aantal gehalveerd worden."





Ook worden minder runderen geslacht. "Zo'n 200 in 2017", aldus Hendrickx. "Nu zijn dat er nog hooguit 100. De moslims zijn de regelgeving rond het slachten van schapen meer dan beu. De overheid maakt het onverdoofd slachten onmogelijk. Volgend jaar mag enkel verdoofd geslacht." Bovendien ondervindt Luc Hendrickx concurrentie uit het buitenland. "Nu al worden schapen die in Polen en Frankrijk onverdoofd worden geslacht naar hier geëxporteerd", getuigt hij.





In strijd met islam

Marokkanen en Turken vinden het verdoofd slachten in strijd met de islam. "We zijn gaan kijken hoe het er bij Vasli aan toegaat", stelt een vertegenwoordiger van de Marokkaanse gemeenschap uit Genk Hasan Amaglou. "Eerst wordt het dier onder narcose gebracht en daarna de keel overgesneden. Zo lijdt het dier twee keer. Onder narcose stellen we bij het schaap nog spastische trekken vast. Het leeft! We geloven in de weg van de minste pijn."





Bij de Turken in Maasmechelen boomt het aantal giften. "Vorig jaar deden 250 gezinnen dat al, nu 500. 90 procent van het aantal Turkse gezinnen verkiest een gift boven het slachten van een schaap of rund", zegt Mustafa Uzun, schepen van Gelijke Kansen in Maasmechelen. Hij en z'n echtgenote schenken 250 euro weg. "Het geld gaat naar een gezin in Sri Lankra waar het twee schapen laat slachten. Onverdoofd slachten is hier verboden volgens de wet. Ik hou me aan de wet. Dat predikt ook onze godsdienst."