‘Shoefiti’ duikt op aan nieuwe skateterrein: “Skaters markeren territorium met versleten schoenen” LXB

09 april 2019

12u00 0 Genk Wie aan het nieuwe skateterrein tussen het zwembad en de twee grote sporthallen op het Sport-in-Genk-Park passeert, ziet daar in een boom een aantal schoenen hangen. Het gebruik staat bekend als ‘shoefiti’, een samentrekking van shoes en graffiti. Skaters markeren ermee hun territorium.

“Je kan de shoefiti vergelijken met het plaatsen van een graffititag”, vertelt Patrick van de skatewinkel Yetiboards in Genk. “Skaters hangen hun versleten schoenen in een boom om aan te geven dat ze een bepaalde skateplek bezocht hebben. Op deze manier kunnen er tijdens het chillen herinneringen opgeroepen worden.” Aangezien skaters best veel schoenen verslijten, zal het niet lang duren vooraleer de boom nog meer schoenen telt.

‘Shoefiti’ is overigens geen uitvinding van de skaters. In lang vervlogen tijden hingen sommigen al hun oude schoenen in een boom om zo een minder gefortuneerde medemens, die zich geen eigen schoenen kon permitteren, verder te helpen. Ook soldaten, die terugkeerden uit de verschillende oorlogsgebieden waar de VS actief was, wierpen hun combat boots over de takken. Hiermee gaven ze aan dat hun dienstplicht erop zat. Ook gebeurde het dat verliefde koppeltjes schoenen in een boom hingen om de plek te markeren waar ze elkaar voor het eerst ontmoet hadden.