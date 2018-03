"Rustig aan leiband, deugniet in huis" LAMMETJE MAAKT ELKE DAG WANDELING OP STRAAT MET BAASJE XAVIER LENAERS

01 maart 2018

02u34 0 Genk Schaapje Jimmy werd bij z'n geboorte, 26 dagen geleden, verstoten door z'n mama, maar aan moederliefde heeft hij alvast geen gebrek. Sabine Crahay (40) nam het lammetje niet alleen op in haar huis, ze gaat er ook élke dag mee gaan wandelen. "Hij heeft zo z'n streken, maar 't is echt een schatje."

Begin februari zag het schaapje het levenslicht, maar zijn moeder verstootte hem. Sabine, die werkt bij Natuurpunt en bij de bevalling hielp, twijfelde geen moment om hem mee in huis te nemen. De start van een fantastische vriendschap. "Ik ben een dierenmie, ik heb geen seconde geaarzeld om het mee naar huis te nemen", bekende Sabine. "Ik heb hem meteen de fles gegeven, en dat doe ik nu nog drie keer per dag. Naast melk eet Jimmy ook al schapenkorrels, en hij lust vers hooi. Geen kieskeurig type dus." Sabine heeft ervaring met het grootbrengen van dieren. "Ik ben twaalf jaar lang vrijwilliger geweest bij het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Daar heb ik tientallen kleine en grote dieren met de fles grootgebracht. De kleinste was een spitmuisje, de grootste een jong ree", zegt ze. Ze doopte haar lam Jimmy. Daar kwam ze niet toevallig op. "Ik heb hem genoemd naar de patron van Il Momento, m'n stamcafe in Genk. Hij heet Jimmy. Hij is lief en vriendelijk voor z'n klanten. Met Jimmy breng ik een ode aan een cafébaas uit de duizend."





Spring-in-'t-veld

De jonge bok Jimmy is kind aan huis bij Sabine. "Hij is een spring-in-het-veld", getuigde ze. "Hij loopt als een dartel beestje rond in huis. Hij maakt al kleine bokkensprongen, hij springt op de zetel en vlijt zich tegen me aan. Hij knabbelt overal aan. Of anders gezegd: hij sabbelt aan de tafel, stoelen en de zetels. Zindelijk is hij nog niet echt. Het zal ook een mission impossible zijn aangezien een schaap niet zindelijk te krijgen is", liet Sabine verstaan.





Wasrek omver

Luisteren doet hij wel al goed, vindt de surrogaat moeder. "Hij reageert wel al gewillig op wat ik hem vraag, hij loopt goed mee aan de leiband. Nochtans hoort een leiband niet bij een schaap. In huis gedraagt hij zich als een deugnietje. Hij heeft zo z'n streken. Zo trekt hij aan de was of probeert het wasrek omver te duwen. Of plots springt hij op m'n schoot." Sabine heeft in korte tijd al een hechte band met Jimmy. Hij kan ook heel goed overweg met de andere huisdieren van Sabine. Ze houdt vier katten: Tigros, Tijgertje, Katinka en Roxy.





Vriendjes met poezen

"Met Roxy (de kat heeft maar drie poten, red.) is ze niet bevriend. Hij haalt geregeld naar haar uit", vertrouwde Sabine ons toe. "De andere drie katten ziet hij wel zitten. Tijgertje gaat bij hem op de zetel liggen, en dat laat hij zonder probleem toe." Wat als Jimmy te groot wordt om in huis te houden? "Dat zet ik hem bij m'n zes andere schapen die ik een wei achter m'n huis hou", besloot Sabine Crahay.