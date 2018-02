'Prins romantiek' Luc II zet echtgenote in de bloemen 12 februari 2018

02u29 0 Genk Alaaf! Het voorbije weekend trok Limburg de zotskap aan. Zo ging zaterdag in Genk de eerste carnavalsstoet van het land uit. Zo'n 15.000 feestvierders dansten en swingden op de tonen van carnavalshits.

'Nie zeevere, mèt doehn': dat was in Genk het motto waaraan alle carnavalisten zich hielden. Prins Luc II keek en zag dat het goed was. Voor de patron van Bij Meng, een volkscafé waar de stoet voorbijkwam, was het meer dan een hoogdag. "Een droom gaat in vervulling", zegt de 53-jarige Luc Leroy. "In het café hangen foto's van de 62 vorige prinsen, en straks prijkt mijn foto er ook tegen de muur. Daar droomde ik van. Ik ben apetrots." Prins Luc II beleefde nóg een 'moment de gloire'. Aan zijn café liet hij de prinsenwagen stoppen om echtgenote Carine Vereycken letterlijk de bloemen te zetten. "Ze moet me nu missen in het café, ik maak het goed met bloemen", glimlacht hij. Het publiek onthaalde dat gebaar op applaus.





Geregeld gingen de handen ook op elkaar voor de praalwagens en de einzelgängers die plaatselijke toestanden en politici op de korrel namen. Zo reed een lookalike van rapper Boef mee. 'Alle vrouwen zijn kech' stond te lezen op de motorkap van zijn bolide, een verwijzing naar de ophef na Boefs lift door twee meisjes. Het duo Danny en Jan, altijd in voor een stunt, stak in de stoet de draak met het schepencollege, dat het prompt tot 'schapencollege' omdoopte. 'Veel geblaat en weinig wol' stond op de kooi waarin een bruin schaap zat.





Niet alleen Genk genoot dit weekend van carnavalspret, ook onder meer in Tongeren, Lanaken, Opglabbeek en Kanne was dat het geval. (LXB)