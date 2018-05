"Politiek zit in mijn DNA" MINISTER VANDEURZEN EN ZOON TOON (26) KOMEN SAMEN OP BIJ VERKIEZINGEN XAVIER LENAERS

08 mei 2018

02u51 0 Genk Jo Vandeurzen (60), Vlaams minister van Gezin en Welzijn, gaat voor de partij van burgemeester Wim Dries (CD&V) de lijst duwen. Gisteren raakte bekend dat z'n zoon Toon (26), die als adviseur voor minister van Justitie Koen Geens werkt, op dezelfde lijst zal staan.

"Ik heb hem er niet toe aangespoord", bekent Jo, die al meer dan 35 jaar aan politiek doet. "Het is z'n eigen keuze. Ik heb me afzijdig gehouden maar ik ben trots dat hij de stap zet. Hij moet z'n eigen weg gaan." Toon profileert zich als een ploegspeler. Toch weet hij wat hij wil om Genk beter te maken. "M'n toekomst ligt in Genk", aldus Vandeurzen junior.





Hij wil samen met andere jongvolwassenen bouwen aan de toekomst van jonge gezinnen. "Dat ze zoals ik kunnen werken, wonen en leven in Genk. Jonge mensen verlaten hun stad. Ik kom de allochtone vrienden van na m'n studies niet meer tegen in de stad. Vandaar dat ik de Genkse smeltkroes wil stimuleren."





Niet aan tafel

Extra aandacht schenkt Toon aan meer beleving bij het shoppen en in de economie van Genk. "Jongeren moeten elkaar meer kunnen ontmoeten. Er wordt gezegd dat samenleven met verschillende culturen, godsdiensten en nationaliteiten een probleem is. Wel, in Genk bewijzen ze het tegendeel. Hier gebeurt het elke dag", zegt hij. Dat Toon in de politiek stapt, zat er kennelijk aan te komen. "Aan tafel thuis wordt weinig over politiek gepraat", zegt Toon. "Pa doet dat niet of weinig, hij is al héél de dag met politiek bezig. De politieke microbe heb ik van in m'n studententijd in Leuven. Politiek zit me dus in het DNA." En vader Jo vervolgt: "We hebben dicussies over politieke thema's, en Toon heeft een duidelijke mening. Die laat hij horen."





Eigen weg

Als zoon van een bekend polticus meedoen aan verkiezingen, loont niet altijd. "Ik zie het echter juist als een voordeel. M'n vader heeft veel goeds gedaan voor Genk. Hij heeft de stad beter helpen maken. Oké, ik draag de naam van een bekende figuur, maar wat telt is dat ik een eigen persoonlijkheid heb. Ik timmer aan m'n eigen weg."





Dat maakt z'n vader juist zo trots. "Hij zet samen met andere geëngageerde jongeren een stap in de politiek. Het is niet vanzelfsprekend dat jongeren bereid zijn hun nek uit te steken", aldus de minister die straks allicht opnieuw zal zetelen in de gemeenteraad.





"We mogen dat niet samen doen", stelt Toon.





"Of hij z'n zitje zal afstaan? M'n vader is bezig met de verjonging van de partij. Hij zal altijd een stap opzijzetten om een jongere kandidaat een kans te geven".