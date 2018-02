"Opvang moet op school blijven" STAD WIL BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG CENTRALISEREN OP VIJF PLAATSEN XAVIER LENAERS

03 februari 2018

03u11 0 Genk PVDA en ouders protesteren tegen de plannen van de stad om de buitenschoolse kinderopvang op schooldagen en vakanties te centraliseren. Dat gebeurt al in Genk-Noord en Genk-Oost. PVDA hield gisteren een petitie aan vier scholen en zamelde 100 handtekeningen in. "Het centrale opvangplan zet scholen met de rug tegen de muur en duwt ouders in verzet", zegt Bianca Booms.

De stad wil de buitenschoolse opvang van lange duur, die vandaag veelal in de scholen wordt georganiseerd, op vijf centrale plaatsen in Genk onderbrengen. In Genk-Noord en Genk-Oost is dit al in voege en worden tien scholen bediend. Nu volgen het westen, zuiden en centrum van de stad. Maar het plan stoot op protest bij de ouders. "We willen dat de opvang op school blijft", aldus gemeenteraadslid Bianca Booms (PVDA), die samen met ouders gisteren een petitie hield aan de scholen. In goed een uur tijd hadden ze aan vier scholen zo'n 100 handtekeningen verzameld. "Het centrale opvangplan zet scholen met de rug tegen de muur en duwt ouders in verzet", aldus Booms. Het doel van de PVDA en de ouders is om 600 handtekeningen te verzamelen. Zoveel zijn er vereist om het punt op de agenda van de gemeenteraad te brengen. "We voeren de formule in om de opvang tijdens de vakanties te verzekeren, en dat doen we in samenwerking met speelpleinwerkingen", vertelt schepen van Onderwijs Geert Swartenbroekx (CD&V). "Met de centrale opvang krijgen de kinderen meer tijd en kansen om te sporten of aan andere zinvolle vrijetijdsbestedingen te doen. Wat bij de opvang in scholen weinig of niet kan."





Kostelijk

Inge Lemmens is ook geen voorstander van de nieuwe aanpak. Haar dochter gaat naar vrije basisschool Sterrenrijk in Bokrijk, op 50 meter van hun huis. "Ik woon op 50 meter van de school waar m'n dochter naar de opvang gaat. Dat kost me 50 euro per maand", vertelt Lemmens. "Gaat mijn dochter naar de centrale opvang dan moet ik met de auto 10 kilometer rijden en betaal voor de opvang dan 164 euro per maand. Bij Sterrenrijk hielden we een enquête waaraan 130 ouders meededen. Hieruit bleek dat praktisch alle ouders tegen de nieuwe aanpak zijn. We zoeken naar een alternatieve opvang met een bestaande vzw, die actief is in de kinderopvang. Bij de vzw zouden de ouders 108 euro per maand betalen."





"We zijn voor centralisatie van de kinderopvang in de buurt van de school, maar dan enkel in de schoolvakanties en op schoolvrije dagen", gaat Lemmens verder. "Ouders maken ook vaak een buurtgerichte keuze, zodat kinderen te voet of met de fiets kunnen gaan. Voor de centrale opvang worden bussen ingelegd. Wat met de fietsen van de kinderen? Ze worden op onnodige momenten het verkeer ingestuurd. Verder willen we als ouders ook inspraak, naar onze mening en noden is nauwelijks of niet gepeild."





Schepen Swartenbroekx is alvast tevreden met de resultaten van de centrale opvang in Genk-Nood en Genk-Oost. "Voor de invoering van het plan is veel overleg geweest met schoolbesturen, ouders en oudercomités. Die contacten gaan we nog opvoeren", aldus de schepen.