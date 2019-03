‘Opgeruimd staat netjes’ leert kinderen kapotte spullen herstellen en hergebruiken LXB

25 maart 2019

12u00 0 Genk De 19 kinderen uit het eerste leerjaar van de wijkschool De Reinpad uit Genk mochten maandag als eersten de workshop ‘Opgeruimd staat netjes’ uitproberen. “We willen kinderen er bewust van maken dat ze spullen waar iets aan ontbreekt niet zomaar moeten weggooien”, zegt Walter Cremers, uittredend voorzitter van limburg.net.

Op vraag van limburg.net, de enige afval-intercommunale in Limburg, heeft de vzw Good Planet de workshop uitgewerkt voor kinderen uit de eerste graad van het lager onderwijs. Ook wordt samengewerkt met de lerarenopleiding van de PXL-hogeschool.

Kinderen krijgen tips om een cadeau of speelgoed dat stuk is te herstellen en opnieuw te gebruiken. “Zo leren we hen de losgekomen vulling van een knuffel er terug in te duwen en dicht te naaien”, vertelt Elke Palmans van Good Planet die de workshop geeft. “Of als een pion ontbreekt bij het gezelschapsspel ‘Mens erger je niet’, kunnen ze eentje van klei maken in plaats van het hele spel weg te gooien.” Inspiratie voor de workshop wordt gehaald uit ‘Opgeruimd staat netjes’, een boekje waarin Luc Hanegreefs het actueel thema rond minder afval, het voorkomen ervan en hergebruik van spullen met een verhaal onder de aandacht van de kinderen brengt. Bert en Bieke de eekhoorn, De Professor en de Generaal maken de kinderen duidelijk dat ze afval kunnen verminderen en voorkomen.

“De kinderen worden ertoe aangezet positief te staan tegenover tweedehandsspullen en hergebruik”, zegt Walter Cremer. “Ze worden aangespoord om bewuste keuzes te maken. Ze leren rekening houden met duurzaamheid en verpakking als ze iets nieuws kopen.”

Met de workshop waarop scholen kunnen intekenen (www.limburg.net/scholen) is de cirkel rond voor limburg.net. Zo komen de prins en prinses uit Vies Vuilland kleuters helpen afval te vermijden en te sorteren. De workshop Brik en Britt maakt kinderen uit de tweede graad warm voor het opruimen en niet laten rondslingeren van zwerfvuil. Met Mick Plastic worden de kinderen van de derde graad gewezen op de gevaren van plastic voor het milieu, mens en dier.