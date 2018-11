“Opgelicht door mijn eigen jeugdvriend” Jong gezin ziet 6.000 euro ‘voorschot’ voor dakwerken in rook opgaan Marco Mariotti

30 november 2018

18u33 0 Genk Alessio Bassi (35) uit Genk is voor 6.000 euro opgelicht door één van zijn beste jeugdvrienden. De man wilde zijn dak laten renoveren, en wilde die kans aan zijn jeugdvriend geven. Maar na het betalen van een voorschot, verdween de 30-jarige Houthalenaar met de noorderzon. “En er zijn blijkbaar nog veel meer slachtoffers”, zucht Alessio.

Vier jaar woont Alessio Bassi met zijn vrouw en drie kinderen in het Genkse Termien. Dit jaar zou hij beginnen met de renovatie van de woning. Hij liet offertes opmaken voor de ramen en deuren, de badkamer én het dak.

“Ik sprak één van mijn beste jeugdvrienden uit Houthalen aan, omdat ik wist dat hij al dakwerker was sinds zijn tienerjaren”, vertelt Bassi. “We zagen elkaar in mei, en hij maakte een offerte op van 11.000 euro voor een totale renovatie van het dak. Hij wilde iets meer dan 6.000 euro als voorschot, voor het materiaal.” Alessio gaf alles door en vertrouwde zijn vriend blindelings.

Beloven

Maar in de zomer ging het mis. “Na gemaakte afspraken kwam hij plots niet opdagen. Hij was gevallen, voelde zich niet goed, en zou snel langskomen beloofde hij. Intussen lekte mijn dak nog steeds. Ik stelde me vragen, maar hij bleef mij aan het lijntje houden.” Weken gingen voorbij en ondanks vele berichten en telefoontjes kreeg Alessio geen gehoor. “Toen heb ik de politie ingeschakeld en het verhaal uitgelegd. Hij heeft nadien nog één keer geantwoord, en sinds augustus heb ik niets meer gehoord.”

Ex-vriendinnen

Alessio deed zijn verhaal bij de politie waar ze volgens hem niet uit de lucht kwamen vallen. “Ze kenden zijn naam, en zeiden letterlijk dat mijn klacht onderaan de lijst zou worden toegevoegd. Ik was blijkbaar niet de enige. Hij zou nog héél wat kennissen, ex-vriendinnen en anderen op gelijkaardige wijze geld hebben afgetroggeld.”

Waar de man vandaag zit is niet geweten. “Ik heb nog contact gehad met zijn eigen familie. Ik ken hen van vroeger. Ik was er kind aan huis, we hebben jaren samen gevoetbald. Maar ik weet niet waar hij nu zit. Hij zou een tijdje in Kolderbos hebben gewoond en ook in Tongeren.”

Waarschuwen

Over zijn 6.000 euro is Alessio duidelijk. “Die ga ik wellicht nooit meer terug zien. Maar ik wil vooral anderen waarschuwen. Zijn ondernemingsnummer bleek achteraf gezien niet meer actief te zijn.” Bij de politie konden ze gisteren nog niet ingaan op het verhaal. Alessio hoopt vooral dat genoeg gedupeerden zich melden zodat de politie én het parket er mogelijk toch werk van maken.

Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Alessio Bassi via Facebook.