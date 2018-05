"Onderschat rol van hun vrouwen niet" TONGENAAR MAAKT DOCUMENTAIRE OVER MIJNWERKERS XAVIER LENAERS

24 mei 2018

02u35 0 Genk Het leven zoals het was in en rond de Limburgse mijnen. Daarover gaat de documentaire Koolstof die vanavond in C Mine in première gaat. Filmmaker Tijs Posen brengt de verhalen van de mijnwerkers en hun vrouwen. En die zijn soms donkerder dan de koolstof zelf...

Zo'n 60 uur heeft Tijs Posen (42) uit Tongeren, de maker van de documentaire, gefilmd. "Ik hou er 50 minuten van over", zegt hij. In Koolstof gebruikt hij opnames uit het VRT-archief. Ook is hij uitgebreid gaan praten met mijnwerkers en hun vrouwen.





Ongezond

Het hartverwarmende centrale verhaal van Maria Zangari (72) uit Winterslag laat niemand onberoerd. Als meisje van zeven verliet ze met haar moeder en broers Calabrië. Ze ging haar vader achterna, die eerst zonder zijn gezin naar hier kwam om in de mijn van Winterslag te werken. Later huwde ze ook zelf een mijnwerker. "Ik ben er fier op de vrouw van een mijnwerker geweest te zijn", zegt ze. "Ik getuig over het zware en ongezonde werk in de mijn. Wat nog altijd onderschat wordt."





Haar verhaal en dat van vele andere vrouwen is dan wel bekend in mijnwerkerskringen, het brede publiek weet weinig over de hoge tol die de mijnen geëist hebben. "Velen denken meteen aan de ramp van Marcinelle (bij een explosie in de Waalse mijn vielen zo'n 260 doden red.) en we kennen de drama's van mijnwerkers die gestorven zijn aan stoflong", zegt Zangari. "Ook mijn vader is eraan bezweken. Ik hield destijds bij hem de wacht in het ziekenhuis. Tot ik op de kamer een gerochel hoorde. Het verschrikkelijke geluid kwam van zijn kamergenoot die aan het sterven was. Het is me altijd bijgebleven."





De rol van de mijnwerkersvrouwen zoals Maria Zangari mag niet onderschat worden. "Sterke vrouwen die niet vies waren om de handen uit de mouwen te steken. Voorbeelden van pure opoffering voor hun man en de kinderen. Ze hadden een hard leven. Koolstof brengt een ode aan de mijnwerkers en bij uitbreiding hun vrouwen. Ze betekenden veel voor het gezin, het verenigingsleven en de integratie in de wijken", zegt Leen Gos van de erfgoedcel Mijnerfgoed.





Bewaren voor nageslacht

Dat Mijnerfgoed de documentaire steunt is geen toeval. "Al acht jaar zoeken en vinden we mondelinge getuigenissen over de mijnen en verhalen die er achter schuilen", zegt Gos. "Ze mogen niet verloren gaan, we bewaren ze voor het nageslacht. We brengen urgentie-interviews. Gesprekken met de laatste getuigen. Nu brengen we met Koolstof het verhaal van de mijnen en alles wat erbij kwam kijken voor een breed publiek."





De première is alvast uitverkocht. Een tweede vertoning vindt plaats op woensdag 13 juni in de stadsschouwburg. Voor kaartjes mail je best naar info@mijnerfgoed.be.