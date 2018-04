"Nooit bedrijven willen bevoordelen" SCHEPEN GEDAGVAARD VOOR PASSIEVE CORRUPTIE EN SCHRIFTVERVALSING XAVIER LENAERS

13 april 2018

02u52 0 Genk Genks schepen Ali Caglar (CD&V) moet komende donderdag voor de correctionele rechtbank verschijnen. De man wordt verdacht van passieve corruptie en valsheid in geschrifte, ook al ontkent hij met klem. "Ik wil geen twijfels over m'n politieke integriteit. Daarom zet ik een stap opzij als schepen", aldus Caglar.

Speurders hoorden z'n naam vallen bij een drugonderzoek waarbij ze uitkwamen op Fabrizio Muto, de ex-president van de Hell's Angels Genk en getuige op het proces over de moord op drie Outlaws. Via Muto kwam hij in contact met een aannemer uit Geleen, in Nederlands-Limburg.





Naar aanleiding van de verkiezingen van 2012 heeft Muto aangeboden om drukwerk van Caglar te sponsoren. "Hiervoor schreef hij een factuur van 2.500 euro uit en die heeft hij betaald", doet Caglar zijn verhaal.





Passieve omkoping

"Die uitgave had ik moeten melden, ik ben vergeten dat te doen", bekent de schepen van Openbare Werken en Sport. Er zou passieve omkoping in het spel zijn? "Op z'n vraag heb ik de aannemer geïntroduceerd bij Infrax om hem te informeren over de wijze waarop openbare aanbestedingen worden gehouden en aan welke voorwaarden hij moet voldoen. Het is de gangbare praktijk dat politici met een mandaat bedrijven in contact brengen met een overheidsinstelling", aldus Caglar.





"Nu wordt gesuggereerd dat ik in ruil hiervoor betaald werd door de aannemer", aldus de schepen. "Ik heb nooit de intentie gehad eender welk bedrijf ook maar enig voordeel te verschaffen bij de toewijzing van werken. De aannemer in kwestie heeft de opdracht niet binnengehaald en heeft nooit gewerkt voor Infrax."





Caglar werd al in 2016 en 2017 verhoord in de zaak. "Toen werd er verder geen gevolg aan gegeven", vertelt hij. Tot hij op half maart dit jaar plots een dagvaarding kreeg. "Het voelde als een donderslag bij heldere hemel", zegt Caglar. "Ik ben verrast dat de zaak nu op de rol staat, op een half jaar voor de verkiezingen".





Pijnlijke zaak

Als politicus en vader van een gezin met drie kinderen, kan je het missen als kiespijn. "Los van de juridische kant is het voor mij een politiek pijnlijke zaak", klinkt het. "Of ik vrees voor politieke beschadiging? Dat hangt van de rechter af. Ik pleit onschuldig, de mensen die me kennen weten dat ik op een eerlijke en correcte manier aan politiek doe. De beschuldigingen wegen zwaar op m'n persoon en m'n gezin", stelt Caglar.





"Ik blijf tijdelijk afwezig als schepen en raadslid, want ik wil niet het onderwerp zijn van politieke spelletjes. Ik hoop dat de rechter zich snel uitspreekt", besloot hij.