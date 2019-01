‘Naakt’ protest tegen bomenkap in Diepenbekerbos Toon Royackers

27 januari 2019

15u38 0 Genk Puur protest in het Diepenbekerbos op de grens van Genk en Diepenbeek. Kunstenaar en fotograaf Jonny Vekemans schrok zich daar deze week een ongeluk, toen bleek dat twee hectare van het bos gekapt is. Het gaat om beheerswerken voor het heideherstel. “Maar op een moment dat Brussel overrompeld wordt met klimaatbetogers is het onvoorstelbaar dat in Limburg massaal bomen gekapt worden.” Hij trok opnieuw symbolisch met een naaktmodel de natuur in.

“Een kaakslag is het overduidelijk,” vindt Vekemans. “Allemaal weten we dat we de natuur nodig hebben voor ons voortbestaan. Bomen halen CO2 uit de lucht en zorgen voor onze zuurstof. Toen ik afgelopen week in het Diepenbekerbos ging wandelen had ik écht enorm pijn in het hart. Het is heel bizar: midden in het bos tegen het natuurgebied ‘De Maten’ aan is nu twee hectaren bos weg gehaald. Gaat het daarbij blijven, of moeten er nog meer bomen aan geloven? En het is niet alleen hier. Ga maar eens langs verschillende wegen kijken. Groene buffers worden dezer dagen veelvuldig gekapt. Ik snap dat niet: we weten toch hoe belangrijk die bomen zijn voor onze eigen gezondheid?”

Delen van het Diepenbekerbos en de kanaalzone tegen Diepenbeek werden al eens genoemd als mogelijke uitbreiding voor de industrie van Genk-Zuid. Het ligt dan ook vlak tegen het Albertkanaal aan, en is daarmee een ideale locatie voor watergebonden bedrijven. Maar in de zone en het aanpalende natuurgebied ‘De Maten’ wordt ook aan ‘heideherstel’ gedaan. De bomen worden dan gekapt om het oorspronkelijke heidelandschap te herstellen.

Kaalslag is geen herstel

“Zo een kaalslag kun je helemaal geen herstel noemen,” vindt Vekemans. “Het gaat om bomen die hier al sinds de mijnbouw stonden? En er zitten ook inheemse en eeuwenoude soorten bij de bomen die nu zo veelvuldig gekapt worden. En wat was er in het verleden voor dat open heidelandschap ontstond? Precies: ook een bos met heel veel bomen. Overigens hebben veel mensen hier in de buurt last van de everzwijnen die de tuinen omwoelen. Hoe zou zoiets komen, denk je? Als je hun bos wegneemt dan jaag je die dieren vanzelf de woonwijken in. Dit is toch absurd?”

Engel des doods

In plaats van te betogen in Brussel trok de Limburgse kunstenaar prompt opnieuw naar het Diepenbekerbos, voor protestfoto’s die hij inmiddels volop deelt. “Het zijn niet zomaar naaktfoto’s. Er zit een hele symboliek achter. Die naakte en kwetsbare engel is onze engel des doods die aan de bomen is vast getekend. Ook elders ketenen mensen zich vast om bomenkap te verhinderen. Deze engel is neergedaald met een bijzondere boodschap: bescherm de bomen en daarmee ook ons klimaat en de mensheid.”

Zijn protestfoto’s zijn te vinden op www.lightpaintings.be