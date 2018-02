"Mijn laatste voorstelling draag ik in mijn hart" RENÉ SWARTENBROEKX OP 82-JARIGE LEEFTIJD MET SCHRIJVERSPENSIOEN BIRGER VANDAEL

26 februari 2018

02u38 0 Genk Leefde je ooit mee met pechvogel Duupje, genoot je ooit van het culturele conflict tijdens een voorstelling van 'De Lege Cel' of moest je ooit hartelijk lachen met de fratsen van Balthasar Boma, dan heb je dat te danken aan René Swartenbroekx. De Genkse auteur en scenarist zette afgelopen zaterdag, na een indrukwekkende carrière, op 82-jarige leeftijd een punt achter de grote projecten. "Dat zorgde voor een dubbel gevoel, maar ik ben heel blij dat ik kon stoppen op een hoogtepunt", vertelt hij trots.

In de theaterzaal van De Plak in Diepenbeek regisseerde René 'Hotel Terminus', gebracht door toneelgezelschap Klimop Diepenbeek. Acht keer op een rij waren alle plaatsen (144) bezet. Het publiek kreeg een verhaal te zien in de marge van de sluiting van Ford Genk. René toonde prachtig hoe de 'kleine man' verstikt kan raken door de macht van multinationals. Het woord 'terminus' wordt ook wel eens gebruikt om een eindpunt of eindstation aan te duiden, dus dat is in het kader van het pensioen van René erg symbolisch. "Ik ben 63 jaar bezig geweest. Enerzijds ben ik blij dat ik werd bedankt voor alles, anderzijds ben ik triest omdat ik een groot deel van mijn leven afsluit", stelt hij.





Kinderboeken

In totaal schreef René meer dan dertig toneelstukken en meer dan vijftig kinderboeken. Bovendien stond hij dertig jaar lang voor de klas in de vroegere Sint-Jansschool in Waterschei. Zelf is hij blij dat zijn laatste hoofdstuk met de mensen van Klimop geschreven werd. "Ik heb daar gewerkt tussen hele fijne mensen die met veel plezier aan de slag gingen met het werk dat ik zelf heb geschreven en geregisseerd. Deze laatste voorstelling draag ik in mijn hart", geeft René aan. "Maar ik moest stilaan kiezen tussen mijn hart en mijn verstand. Ik zal nog wel wat kleinere dingen schrijven, want helemaal buitenspel kan ik mijn hart natuurlijk niet zetten."





De Lege Cel

Tot zijn grootste realisaties rekent de schrijver zeker 'De Lege Cel', waarmee hij het Koninklijk Landjuweel won. "Dat was een succes als boek, als toneelstuk én als film. Zelf vond ik het misschien niet mijn allerbeste werk, maar het komt toch altijd terug. Over het algemeen was de liefde voor het toneel toch het grootste. Dat is immers een sociaal gebeuren, terwijl je als schrijver vaak eenzaam bent en moet vechten tegen jouw beperkingen."





Kinderen

Ook de kinderen van René hebben een mooie carrière uitgebouwd. Dochter An werd bekend door haar rol als Bieke in F.C. De Kampioenen en schreef later zelf ook scenario's, terwijl zoon Geert schepen is in Genk. "Uiteraard ben ik heel fier op papa. Schrijven was zijn leven. We groeiden op tussen de verhalen en mochten als eerste zijn jeugdboeken lezen. Ook als hij met een script op de proppen kwam, waren wij zijn testpubliek en mochten we commentaar geven", vertelt Geert vol bewondering. "Zijn gehoor is nu wat minder en bovendien heeft hij ook niet meer de ambitie om nog te vechten tegen deadlines en de tijdsdruk. Nu schrijft hij enkel nog voor het plezier. Naast zijn toneelstukken, vind ik zijn tv-werk met scenario's voor Alfa Papa Tango en De Kampioenen indrukwekkend."





Nu heeft de Genkenaar tijd om wat meer van het leven en de familie te genieten. "Ik ga ook graag op reis, dat gaat er zeker van komen. Als het mooi weer is, wandel ik graag en dat is bovendien goed voor de gezondheid. Ik zal zeker ook nog veel lezen. Uiteraard kijk ik ook met bewondering naar mijn kinderen. Het deed me plezier dat ze er zaterdag waren. Eindigen met zo'n succesvolle voorstelling en dan al die bedankjes, dat geeft enorm veel voldoening."