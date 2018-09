"Meer aandacht voor het pistewerk" MILAN FRETIN STAPT OVER NAAR ZANNATA GALLOO CYCLING TEAM KOEN WELLENS

05 september 2018

02u28 0 Genk Milan Fretin stapt op het einde van het seizoen over van het Van Moer Logistsics team naar het Zannata Galloo Cycling Team. De Genkenaar hoopt daar nog meer de focus op het pistewerk te kunnen leggen. "Ik had dit seizoen inderdaad het gevoel dat mijn team mij daarin niet voor 100% volgde", klinkt het.

Niet dat Fretin ongelukkig is bij de Oost-Vlaamse ploeg, zijn overstap is vooral te wijten aan de beweging die ploegleider Rik De Voogdt maakt. "Ik volg inderdaad Rik naar zijn nieuwe ploeg. Hij heeft nog samen met mijn papa gekoerst, het vertrouwen is wederzijds", klinkt het bij de Europese kampioen in de afvalling. "Tja, na amper één jaar al van ploeg veranderen lijkt snel, maar ik kies hier echt in functie van de combinatie weg en piste."





Nam Fretin niet te snel een beslissing want vorige week maakte zijn huidige team een samenwerking met het Nano Development Team bekend. En zou de overstap naar de beloften misschien wel vlotter kunnen verlopen. "Ik had al toegezegd bij Rik toen het nieuws van de samenwerking bekend werd. Anderzijds denk ik niet dat ik veel moeite zal hebben om een beloftenploeg te vinden", aldus Fretin. Zo ver is het nog niet, er staat de Limburger eerst nog een tweede seizoen als junior te wachten. "Ik hoop in 2019 wat vaker op de weg te kunnen rijden. Dat was dit jaar zeker ook de bedoeling, maar het kwam er vaak niet van als gevolg van het pistewerk."





De komende weken kan de focus van Fretin weer helemaal op de weg liggen. Er staan nog enkele mooie koersen op het programma, maar de vraag is of hij nog een kans krijgt bij Van Moer. "Afwachten", lacht Fretin.





"Ik hoop van wel, maar ik kan begrijpen dat de ploeg andere keuzes zou maken." Intussen is de Genkenaar ook tevreden met het nieuws dat de lang verwachte wielerbaan in Zolder in 2023 de deuren opent.





"Ik ben dan 22 jaar en hopelijk volwaardig pistier. Wel jammer dat het allemaal zo lang geduurd heeft, als de piste er enkele jaren eerder was gekomen, had ik bijvoorbeeld niet op internaat in Gent moeten gaan."