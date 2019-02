“Massaal afschieten”: jagers stellen anti-everzwijnplan voor (maar zullen dan toch wat beter moeten mikken) Marco Mariotti

20 februari 2019

17u44 0 Genk De populatie wilde zwijnen in Limburg is nooit groter geweest, en daar moet dringend iets aan gedaan worden. “Massaal doodschieten”, adviseren jagers. Hun vizier stellen ze dan wel best scherp, want nog al te vaak blijven dieren gewond achter na een drijfjacht. En net dan zijn ze extra gevaarlijk. Dat ondervond Kris Deflem dinsdag nog aan de lijve nadat hij werd aangevallen door een everzwijn dat enkele uren eerder nog was aangeschoten door een jager in Bokrijk.

Diepe snijwonden aan de beide benen. Dat was het verdict voor de 34-jarige Kris Deflem uit Oudsbergen. De fietser werd dinsdagavond geopereerd in het ziekenhuis nadat hij werd opgeschept door een everzwijn op het fietspad achter Bokrijk. Het recreatiegebied kent al langer een everzwijnenprobleem, en daar bleken jagers net dinsdagnamiddag iets aan te willen doen.

“We zijn daar al drie jaar mee bezig”, verduidelijkt Igor Philtjens (Open Vld) gedeputeerde van Toerisme. “Sindsdien werden er ongeveer 75 varkens afgeschoten. We voelen dat de overlast daalt, maar concreet jaagt men maandelijks nog steeds vijf a zes keer. Meestal overdag.”

Massaal afschieten

Maar leidt overdag jagen niet net tot incidenten zoals dinsdag? “De jagers waren actief in een zone waar absoluut geen wandelaars komen. Ze zagen dan ook geen enkel risico. Na de jacht volgt er altijd een zoekactie naar gewonde evers. Dinsdag ging het ook om zo’n gewond dier.” Dat het dier in paniek wegrent en wél plots op een fietspad terecht komt, mag volgens Philtjens niet meer gebeuren. “We moeten dit incident zéker evalueren, de veiligheid van onze bezoekers is prioritair.”

Heel Limburg - en dan vooral in de gemeenten Genk, Heusden-Zolder, Leopoldsburg en Zonhoven - kent sinds drie jaar een enorme stijging in het aantal everzwijnen. In 2017 werden er nog 1.000 evers afgeschoten, wat in realiteit mogelijk drie of vier keer meer evers betekent. Al langer woedt de discussie wie verantwoordelijk is voor het exponentieel groeien van de populatie, maar de oplossing is volgende jagerswereld simpel: massaal afschieten.

Populatie stijgt nog elk jaar

Natuurliefhebbers pleiten voor een zachtere aanpak in het oplossen van het probleem. Maar Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) denkt daar anders over. “De jacht verhogen is de enige manier”, zegt woordvoerder Maarten Goethals. “Je kan ook met grote kooien werken, of zelfs anticonceptie vermalen in de voeding, maar dat blijkt allemaal niet effectief. En stel dat je er héél wat levend vangt, waar doe er dan mee? Allemaal overbrengen naar opvangcentra? Schieten is nu eenmaal de beste oplossing. Vandaag schieten we al heel veel evers, maar lopen er nog steeds meer dan ooit rond.”

Volgens HVV stijgt de populatie nog alle jaren. “Geen enkele overheid is er ooit in geslaagd om het exacte aantal te bepalen. Als er jaarlijks bijna 1.000 evers worden geschoten, zal het ware getal enkele malen hoger liggen. Maar niemand die kan schatten hoeveel.”

Te warm

Het gebrek aan strenge winters speelt in het voordeel van de dieren. “Er zijn sinds drie jaar zeer véél eikels en beukennootjes, iets wat die dieren bijzonder graag eten. Bij zeer strenge winters dunnen jonge rotte sowieso uit. Van acht jongen blijven er soms nog maar drie of vier over. Maar de laatste drie jaren ging het telkens om zachte winters, en daar merken we de gevolgen van.”