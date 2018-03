"Leerkracht wordt hier meer coach" LEERLINGEN GO CAMPUS GENK BEPALEN VOLGEND SCHOOLJAAR ZELF HUN TEMPO XAVIER LENAERS

20 maart 2018

02u27 0 Genk Leerlingen van de middenschool op GO Campus Genk bepalen straks zelf hoe en aan welk tempo ze werken. "We vernieuwen en veranderen het leren ingrijpend", vertelt directrice Yvette Bambust. Vanaf volgend schooljaar nemen de leerlingen hun eigen leerproces in handen. En de leraren? "Zij geven in hun klas niet langer kennis door maar treden op als begeleider en coach", vult de directrice aan.

De maatschappij verandert. "Als school hebben we geen keuze, we moeten volgen", aldus Bambust. "We vernieuwen onze aanpak. We leggen de nadruk op de ontwikkeling van elk kind, en we gaan uit van zijn of haar talenten. De focus ligt op zelfstandig leren, wat ze kunnen en wat ze graag doen. En we schenken aandacht aan verbondenheid tussen de leerlingen. We willen dat ze met goesting naar school gaan en dat ze gemotiveerd zijn."





Om de aanpak in praktijk te brengen, voert de middenschool een vernieuwende werkwijze in. Nog tot eind dit schooljaar veranderen de leerlingen zoals vanouds praktisch elk lesuur van leraar. Dat wordt nu doorbroken. "We gebruiken één groot lokaal waar maximaal 30 tot 44 leerlingen samen gaan zitten", legt Esther, één van de coördinatoren van de vernieuwing, uit.





Drie groepen

"Twee leraren staan voor de klas. Ze geven elk voor hun vak een kleine 10 minuten uitleg over het onderwerp van de les. Daarna wordt de klas in drie groepen verdeeld. "Een groep is in staat om zelf aan de slag te gaan met de leerstof. Een tweede groep vindt dat ze wat de leraar vertelt nog niet helemaal beet heeft. De leerlingen vragen extra uitleg. Een laatste groep heeft weinig begrepen. Hier wordt terug van nul begonnen." Kinderen in de middenschool volgen zoals voorgeschreven 32 lesuren in de week. "Staks brengen ze tot maximaal 20 uur per week door in een lokaal. De twee leraren staan enkele uren tot een halve dag voor de klas en worden daarna door andere leraren vervangen. De overige 12 lesuren zitten ze in een specifiek vaklokaal", liet de coördiantor horen.





"Zo kunnen we de noden van de leerlingen beter invullen", stelde Yvette Bambust. "Ze leren elk op hun niveau zelfstandig werken. Ze mogen zelf mee beslissen of ze apart, in groep, met gebruik van een laptop of andere middelen werken. We houden rekening met de individuele ontwikkeling en talenten van de jongeren. Leraren werken samen met hun leerlingen waardoor ze een hechte band krijgen. Ze ondersteunen meer de leerlingen, geven regelmatig feedback of passen de leerstof aan in functie van de hoeften van de leerlingen. Zo creeëren we een omgeving waar ze de kans krijgen een juiste studiekeuze te maken", aldus Bambust. Meer info op www.middenschoolgenk.be.