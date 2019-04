‘Leerdorp’ dompelt anderstaligen onder in realistische, alledaagse situaties LXB

02 april 2019

12u00 3 Genk Hoe kunnen anderstaligen hun kennis van het Nederlands oefenen? Hoe kunnen ze zich in onze moedertaal uit de slag trekken hetzij thuis, op het werk en op straat of hetzij in een winkel? Basiseducatie LiMiNo of Limburg Midden en Noord (het wervingsgebied van Basiseducatie) vond de oplossing in een ‘Leerdorp’. Het stadhuis van Genk werd dinsdag voor een dag omgebouwd tot een dorp waar 400 anderstaligen die les volgen bij Basiseducatie in zo realistisch mogelijke settings hun Nederlands konden uitproberen, bijschaven en verbeteren.

“We hebben situaties uit het dagelijks leven zo goed mogelijk nagebootst”, vertelt Hannelore Vanderhoydonck, stafmedewerker bij Basiseducatie Limburg Midden en Noord. Zo werden een kabinet van een huisarts en een apotheek nagebouwd. En de toog op de eerste verdieping aan de stadsschouwburg diende als cafetaria waar de anderstaligen een drankje in het Nederlands moesten bestellen. “Ze krijgen ook allemaal geplastificeerd geld mee”, licht José Van Oevelen toe, één van vele vrijwilligers die naast lesgevers, gepensioneerde collega’s van Basiseducatie en studenten aan de lerarenopleiding in de huid en kleren kropen van een dokter, apotheker of cafébaas. “Ze leren niet enkel met geld omgaan maar durven één op één laten horen hoe ver ze staan met hun Nederlands”.

Bij de dokter

Lesgeefster Petra Vlecken trok een witte jas aan en stond in een dokterskabinet, compleet met potjes voor urinestalen, pillen en zalfjes. “De patiënten (lees: de cursisten) komen met een klacht, en ze moeten in het Nederlands uitleggen waar ze pijn of een wonde hebben”, legt ze uit. “Veelal gaan ze met hun zoon of dochter naar de huisarts. Hier en in onze lessen leren we hen hoe ze zelfstandig naar de arts kunnen gaan. Ze overwinnen hun angst.” Op andere locaties in het stadhuis werd een loket in een station, een kringloopwinkel en zelfs een school voor de kinderen ingericht. “Bovendien waren er verschillende wachtzalen waar de cursisten de kans kregen om een korte maar informele babbel te hebben met andere cursisten en medewerkers van Basiseducatie”, aldus nog Hannelore Vanderhoydonck.