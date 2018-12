“Laat haar huis instorten”: Beringenaar krijgt 674,58 euro boete voor bedreigen Zuhal Demir op Facebook Birger Vandael

06 december 2018

12u37 0 Genk In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werd politica Zuhal Demir (N-VA) fysiek bedreigd op Facebook door een 37-jarige Beringenaar. De Genkse daagde de man voor de rechtbank. “Facebook is gevaarlijk, je weet niet meer wat mag en wat niet”, verdedigde de beklaagde zich tegenover aan de rechter. Hij krijgt een boete van 674,58 euro. Aan Demir betaalt hij een schadevergoeding van 1 euro.

Het berichtje aan het adres van Zuhal Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen én Genks lijsttrekker voor N-VA bij de verkiezingen, liet weinig aan de verbeelding over. “Als deze vrouw in Genk woont en in alle vrijheid de Turkse burgers kan beledigen, is dit een schande van de vrienden die in Genk wonen. Niet achter het toetsenbord van je oren maken. Haar huis zal wel gekend zijn, laat haar huis instorten, maak haar het leven ondraaglijk, deze straatloze honden verdienen elk geweld”, zo luidt de vertaling. Beklaagde had het duidelijk moeilijk met bepaalde standpunten van Demir. Hij verwijderde wel het bericht en vervolgens zelfs zijn gehele account van Facebook.

Vijf gelijkaardige zaken

De zaak werd in snelrecht behandeld. Meester Michael Verhaeghe vertelde dat hij vijf zaken verdedigt waarbij dit soort bedreigingen werden geuit aan het adres van zijn cliënte. “Het belangrijkste is dat mensen achter dit soort berichten beseffen dat zoiets strafbaar is. Het gaat hier om een bedreiging die mijn cliënt expliciete angst bezorgd heeft. In Terzake (Canvas) deed ze al haar beklag over doodsbedreigingen. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat beklaagde dat heel goed wist. Het gaat om concrete bedreigingen die ernstig, persoonlijk en fysiek zijn. Dat heeft niets meer te maken met vrijheid van meningsuiting. Het is geen vorm van kritiek meer, het is aanzetten tot geweld. Van politici wordt een groter incasseringsvermogen verwacht, maar dit overschrijdt elke grens.”

Beklaagde zei tijdens de behandeling wel nog dat Demir volgens hem nog meer dergelijke reacties zal krijgen. “Ze moet zich bezighouden met de politiek in België en niet die in Turkije. Van mij zal ze echter niets meer horen.”