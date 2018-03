"Kind nog meer centraal en onderwijs op maat" KUNSTACADEMIE PAKT UIT MET ENKELE NIEUWE RICHTINGEN XAVIER LENAERS

02 maart 2018

03u12 0 Genk De leerlingen van de Genkse Academie voor kunst (GA) kunnen straks kiezen uit enkele nieuwe richtingen. Bovendien verdwijnen de klassieke examens met punten en komen er open ateliers. En ook het hele gezin kan nu een opleiding volgen. Het is slechts een greep uit de veranderingen die het stedelijk kunstonderwijs van een sterke toekomst moet verzekeren. "We stomen de academie klaar voor 2030", aldus schepen van Cultuur Anniek Nagels.

Streetart en muziekproductie, die twee opleidingen kunnen leerlingen aan de kunstacademie straks volgen. "We gaan voor veranderingen die inspelen op wat vandaag leeft in de samenleving", aldus schepen Nagels. "Ze moeten zorgen voor een nieuw elan waarbij we de jeugd niet enkel opvoeden, maar ook inspireren en motiveren rond kunst. Meer dan ooit zal het kind centraal staan."





Een aantal vaststellingen liggen aan de basis van de veranderingen. Zo ziet de academie (GA) het aantal leerlingen dalen. "De eerste telde tien jaar geleden nog 1.200 leerlingen, nu zijn dat er 880", stelde de schepen. "Woord, muziek en dans werd tien jaar geleden door 2.000 leerlingen gevolgd, nu zijn dat er nog 1.750."





Nieuwe uitdagingen

"We willen klaar zijn voor de nieuwe uitdagingen die op de academie afkomen", vult Nagels aan.





"We denken aan de digitalisering die steeds meer ingeburgerd raakt. Ook leggen we de focus op de multiculturele samenleving. Dat laatste geldt in sterke mate ook voor Genk. Het multiculturele zit in het DNA van de stad en straks ook in dat van de academie. Langlopende opleidingen zijn minder in trek. Kortlopende cursussen, online leren en workshops zijn vandaag in."





De veranderingen zijn het resultaat van een doorgedreven bevraging. "Een jaar lang hebben we ons verdiept in de wensen en noden van onze (ex-)leerlingen, (oud-)docenten, kunstenaars, leraren secundair en hoger kunstonderwijs, het bedrijfsleven en andere betrokken partijen."





Actieplan

De bevragingen zijn uitgemond in een actieplan dat tien punten telt. "Voor het eerst bieden we de richting muziekproductie aan", stelt Peter Noten, algemeen-directeur van GA voor kunst. "Hier leren ze hoe ze een plaat of cd moeten produceren of hoe ze een festival moeten organiseren", klinkt het. "We trekken ook meer de kaart van de games. We willen namelijk meer spelvormen betrekken bij het leerproces. Er worden straks geen punten meer gegeven en de klassieke examens verdwijnen. We gaan nu de leerlingen evalueren op basis van verworven vaardigheden", aldus Noten.





Maar daar eindigt het niet, de leerlingen krijgen een aangepast traject. "We zullen goesting-gesprekken voeren met kandidaat-leerlingen. We stippelen op basis van wat ze graag doen een traject op hun maat uit. De ervaring van iemand die speelt bij een fanfare of zingt in een koor, geldt voortaan als lesinhoud. We geven niet enkel kunstonderwijs aan individuele leerlingen. Ook het hele gezin of familie kan dat op eigen tempo doen."