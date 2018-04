'Jaarlijkse hoogmis' 1-meikermis vrijdag van start 26 april 2018

02u41 0

Vrijdag opent de 1-meikermis: de jaarlijkse hoogmis voor de Genker jeugd, die zich kan uitleven op 106 kleine en grote attracties aan de Dieplaan. Achttien dagen lang duurt de kermis. De opening gebeurt met extra animatie voor de kinderen en tieners. Zo duiken enkele Disney-prinsessen, Marvel-superhelden en steltlopers op aan de kermislaan. Extra bezienswaardigheid zijn lichtgevende robots. "Nieuw dit jaar is de kidsday", liet de schepen bevoegd voor de kermissen in de stad Lotte Trippaers weten. "We voorzien dan extra animatie voor de kinderen." Meer info bij fabio.digesualdo@genk.be. (LXB)