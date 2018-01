"Ik vrees helft van mijn klanten te verliezen" SLUITING CARREFOUR TREFT OOK BRASSERIE APERITIVO ZWAAR XAVIER LENAERS

26 januari 2018

03u00 0 Genk Dat 90 mensen hun job dreigen te

verliezen door de sluiting van de





Carrefour in Genk, heeft ingrijpende





gevolgen voor de aantrekkingskracht van Shoping 1, en dus ook de 77 kleine en grote winkels die in het oudste winkelcentrum van het land liggen. "Dit komt heel hard binnen", vertelt Gino Cammalleri van brasserie Aperitivo.





Gino Cammalleri baat vlak vlak naast de Carrefour op de eerste étage van shopping de brasserie Aperitivo uit, en op het gelijkvloers runt hij 'The Wheels'. Hij vreest de weerslag van de sluiting vooral bij Aperitivo. "Omwille van de komst van Carrefour ben ik hier begonnen", legt hij uit.





Klanten kwijt

De zaak draaide meteen top. "Ik heb er bij de 300.000 euro geïnvesteerd", vertelt Gino. "Hier werken vijf mensen. Nu Carrefour sluit, vrees ik het ergste. Goed de helft van m'n klanten doet boodschappen in de winkel, rijdt met een volgeladen winkelkar naar z'n auto en komt naar hier om een kop koffie of een cava te drinken, eventueel om een snack te eten. Die ben ik kwijt. Oké, de zaak is nu goed vier jaar open, en ik heb vaste klanten. Ze nemen goed een kwart in van m'n cliënteel, en de rest zijn mensen die hier passeren en even binnen komen. Ik was van plan de zaak over te geven aan m'n dochter Rosanna en m'n schoonzoon Mauritizo. Ik weet niet of ze de stap nu nog durven zetten, ze twijfelen als gevolg van de sluiting."





Heel wat medewerkers in de winkel wijzen Wereldhaven, de eigenaar van shopping een, met de vinger. De hoge huurkost die Wereldhaven vraagt, heeft volgens hen mee een rol gespeeld bij de beslissing de winkel dicht te doen. Kasper de Forge, ceo van Wereldhaven, ontkrachtte dat.





"We rekenen huur aan conform de markt", wierp hij gisteren op. Toch komt de sluiting ook bij hem aan als een complete verrassing", vervolgt de CEO. Destijds werd Carrefour overhaald om de oude winkel in de shopping te verhuizen naar de bovenverdieping. "Carrefout was een trekker voor de shopping, vult Kasper de Forge aan. "We gaan nu op zoek naar een alternatief."





Alternatief

Daar gaat ook het stadsbestuur voor ijveren. "We staan voor een stuk machteloos tegen een sluiting waarbij 90 mensen hun werk dreigen kwijt te spelen", aldus schepen van Werk Angelo Bruno. "Toch gaan we al het mogelijke doen om hier een nieuwe winkel onder te brengen. Maar de sluiting is na het dichtgaan van de Fordfabriek en de centrale van Langerlo opneiuw een zwarte dag voor onze stad en de Genkenaren", bekende de schepen.





Ongeloof

Burgemeester Wim Dries spreekt van een dreun voor Genk en het personeel van de winkel. "We moeten helpen bij de opvang van de medewerkers als ze straks op straat komen te staan", zegt Dries. De burgemeester trok ook persoonlijk naar de winkel om het personeel een hart onder de riem te steken. "Ik las het ongeloof en de frustraties van hun gezicht."