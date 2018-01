"Ik handelde in paniekreactie" JONGE BESTUURSTER IN TRANEN VOOR RECHTER NA DODELIJK VLUCHTMISDRIJF MARCO MARIOTTI

19 januari 2018

02u32 0 Genk Een 21-jarige vrouw uit Peer pleegde een jaar geleden vluchtmisdrijf nadat ze de 91-jarige Mia Vermeulen doodreed. Ze verzon daarbij een verhaal dat ze een hert zou hebben aangereden. Vandaag moest ze zich voor die daden verantwoorden voor de politierechtbank in Genk. "Ik heb gehandeld in een paniekreactie", vertelde ze in tranen tegen de rechter. Ze riskeert zes maanden rijverbod en drie maanden cel.

Iets meer dan een jaar geleden, op 2 januari, stak Mia Vermeulen aan de Meeuwerkiezel de weg over. Ze was aan het einde van haar middagwandeling en wilde terugkeren naar het woonzorgcentrum waar ze al enige tijd verbleef. Met de rollator aan de hand en fluovestje aan, werd ze opgeschept door een 21-jarige bestuurster uit Peer. Mia en haar rollator werden meters weggekatapulteerd en de bestuurster stopte iets verder. Niet om naar Mia te rennen, maar om de schade aan haar auto te bekijken, waarna ze huiswaarts reed.





Nooit excuses gekregen

Thuis reed ze de wagen een stal in, belde de verzekeraar en liet haar mama telefonisch weten 'dat ze een hert had aangereden'. Mia was intussen bezweken aan haar verwondingen, en de politie kwam via een tipgever de wagen van de bestuurster op het spoor. De agenten confronteerden haar met de verbrijzelde voorruit - waar bloed en haren aan hingen - maar toch hield ze vol dat ze een dier aanreed.





Niet veel later viel ze door de mand, werd ze aangehouden en kreeg ze drie maanden een enkelband. "Ik handelde uit paniek, ik was zo bang", snikte ze gisterenmiddag voor de politierechter in Genk. Voor de burgerlijke partij - één van de dochters van Mia - is er een gebrek aan schuldinzicht. "Iedereen kan fouten maken, maar ik heb tot op heden geen excuses gehad," zei de geëmotioneerde dochter. "Nooit zijn we gecontacteerd geweest of kregen we een sorry te horen. Maar ik heb geen afscheid kunnen nemen van mijn moeder. Ik denk er nog alle dagen aan", klonk het.





Begeleiding

De bestuurster had naar eigen zeggen wél heel veel spijt, en is sinds het ongeval gebroken. "Het slachtoffer heeft de doodstraf gekregen, maar jij hebt ook levenslang", zei de rechter. "Je staat nog aan het begin van uw leven. Ik moet een straf uitspreken waarmee u verder kan. Maar ik kan de klok niet terugdraaien. Je moet je ook psychisch laten begeleiden, want je zit in zak en as. Zo kan je de draad niet weer opnemen." De jonge vrouw heeft last van concentratieproblemen en slapeloosheid. Ze is in behandeling bij de huisarts. De burgerlijke partij vroeg 10.000 euro morele schadevergoeding. De bestuurster riskeert negen maanden rijverbod, waarna ze de verplichte proeven moet afleggen, en drie maanden cel met uitstel. Het vonnis wordt eind februari eindgesproken.