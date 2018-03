"Ik ben de underdog, maar ik ga ervoor" STAATSSECRETARIS ZUHAL DEMIR TREKT LIJST N-VA IN GENK XAVIER LENAERS

17 maart 2018

02u49 0 Genk Zuhal Demir (38) heeft de knoop doorgehakt. Ze zal in haar geboortestad Genk de lijst van N-VA trekken. "En ja, ik ben kandidaat-burgemeester. Tijd voor verandering na bijna 100 jaar CD&V." Als ze van de kiezer de sjerp mag omgorden, stopt ze als staatssecretaris.

In maart 2016 verliet ze Antwerpen en keerde ze terug naar Genk om onder meer te wegen op de lokale politiek. Dat ze in Genk op de kieslijst zou staan, was al sinds haar terugkeer een uitgemaakte zaak. En nu staat ze aan de kop van de lijst. "Als de Genkenaren mij de kans geven om burgemeester te worden, dan zal ik dat met plezier en met volle overtuiging doen", aldus de huidige staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen. "Meer nog, ik zou meteen mijn functie van staatssecretaris opgeven en uit de nationale politiek stappen. Ik zou de twee in geen geval combineren, als ik burgemeester word, kies ik volop voor het burgemeesterschap."





Wakker gelegen

Was het lijsttrekkerschap een gemakkelijke keuze? "Ik heb er lang over nagedacht", bekent ze. "Meer nog, ik heb er zelfs wakker van gelegen. Ik steek toch mijn nek uit. Maar na de geboorte van mijn dochter heb ik mij tijdens mijn zwangerschapsverlof veel onder de Genkenaren begeven. Veel inwoners lieten mij verstaan dat het in Genk tijd is voor verandering en vernieuwing, en ik denk dat ik daarvoor sta", zegt ze. "Veel Genkenaren willen een alternatief voor het bastion van de CD&V. De partij bestuurt de stad nu bijna 100 jaar." Burgemeester Wim Dries staat nu al twee legislaturen aan het roer van Genk voor CD&V, een geduchte tegenstander dus. "Dat klopt, hij heeft bovendien het voordeel van de burgemeesterbonus, ik ben de underdog. Maar ik ga er volledig voor."





Uitdagingen

Zuhal Demir staat er niet alleen voor. Plaats twee op de kieslijst van N-VA wordt ingenomen door Jos Lantmeeters, Vlaams parlementslid en fractieleider in de gemeenteraad. "Jos en ik zijn een goed team, we vormen een sterke tandem", liet Zuhal weten. "Jos is een ervaren rot in de gemeentepolitiek, hij zetelt al jaren in de gemeenteraad. Ik heb bestuurservaring, ik sta voor vernieuwing en verandering. Er staan ons heel wat uitdagingen te wachten, en die zullen we samen proberen aan te pakken. Er zijn zaken die goed gaan in de stad, maar het kan op heel wat vlakken beter. Zo kampt Genk met een grote kansarmoede. Er is veel schooluitval. En dan spreken we nog niet over de taalachterstand en de stadsvlucht."





De mensen weten volgens haar wat ze aan Zuhal Demir hebben. "Ik ben wie ik ben, ik ben rechtuit, heel direct, en vooral, ik houd van een duidelijke en heldere communicatie."