"Hoeveel doden moeten hier nog vallen?" BUURT N76 IJVERT AL 20 JAAR VOOR MEER VEILIGHEID EN MINDER VERVUILING XAVIER LENAERS

26 juni 2018

02u38 1 Genk Buurtbewoners voeren al twintig jaar actie voor een meer leefbare en veilige gewestweg N76. Ze eisen vooral ingrepen voor de zwakke weggebruikers, die elke dag hun leven riskeren als ze oversteken. "We blijven actie voeren, tot er een oplossing uit de bus komt", aldus buurtbewoners.

"Twintig jaar geleden passeerden hier dagelijks 18.000 voertuigen", steekt actievoerder Giancarlo Monachese van wal. "Vandaag zijn er dat al 38.000. Het is code rood voor de buurt, fietsers en voetgangers." Bewoners van de Torenlaan, Hoevenzavellaan en mensen uit aanpalende wijken in Waterschei en Zwartberg zijn het meer dan beu. Al twee decennia lang ijveren ze voor een veiligere N76, vragen die tot nu toe in dovemansoren vielen bij de beleidsmakers.





"Twee jaar geleden werd op de Hoevenzavellaan een vrouw doodgereden. Hoeveel doden moeten er nog vallen tot er daadwerkelijk iets verandert?", vraagt Monachese zich af. "We blijven actie voeren, tot er een oplossing komt die de zwakke weggebruikers toelaat veilig de weg over te steken. En tot er minder snel gereden wordt", vult hij aan.





90 decibel op straat

"We hebben ook last van de utilaatgassen. Apothekers verkopen meer 'pufkes' omdat mensen problemen hebben met de luchtwegen. Daarnaast is het lawaai vaak niet te harden. Op straat meten we zelfs 90 decibel. Mensen durven hun auto's niet meer parkeren langs de N76. Bewoners deden hun tuintjes weg zodat ze daar hun auto's konden zetten", aldus Monachese.





Ayse Sargin (47) kan meespreken over de gevaarlijke situatie op de N76. Veertien jaar geleden werd de vrouw door een wagen aangereden toen ze het zebrapad op de Torenlaan overstak. Ze liep daarbij zeven breuken in de benen op, gevolgen die zich nu nog altijd laten voelen.





"Ik ga nog iedere week twee keer naar de kinesist en heb vaak pijn. De wagen heb ik nooit zien aankomen, zo snel reed de bestuurder", bekent ze. "Dit moet stoppen!" De actievoerders vragen trajectcontrole en een groene golf, waardoor de lichten meer op elkaar staan afgesteld en de voertuigen aan dezelfde snelheid rijden. Ook de roep om een tunnel is groot. "Vlaanderen is niet te vinden voor een tunnel (kostprijs 300 miljoen euro)", reageert burgemeester Wim Dries. "De snelheid van 70 naar 50 terugbrengen ligt moelijk, maar is haalbaar. We zijn bereid te ijveren voor trajectcontrole en een groene golf. We schrijven nu een brief naar de minister waarin we de problemen aankaarten en vragen dringend een oplossing." Die brief werd overigens ondertekend door alle partijen in de gemeenteraad.