"Hij misbruikte zijn rol als islamleraar" 'DUIVELSPACT' KOST SLACHTOFFERS EEN MILJOEN EURO MARCO MARIOTTI VERONIQUE COOPMANS

20 april 2018

02u57 0 Genk Een islamleerkracht uit Hasselt heeft jarenlang tientallen mensen uit de Turkse gemeenschap opgelicht. Officieel zijn er 31 slachtoffers, maar er zouden meer dan driehonderd hun geld aan hem hebben toevertrouwd. "We spreken over meer dan één miljoen euro", zegt het parket.

De 64-jarige gepensioneerde islamleerkracht R.A. uit Hasselt 'leende' tussen 2010 en 2012 een miljoen euro, voornamelijk van kennissen uit de Turkse gemeenschap. Hij verzon tal van smoesjes én beloofde vaak hoge interesten. Maar door het 'duivelspact' dat de islamleraar sloot met O.K. (62) uit Genk, een notoire oplichter die hield van gokken en vrouwen, blijft er van dat miljoen euro geen cent over. "Mijn leven en dat van vele anderen is daardoor compleet om zeep", zuchtte slachtoffer M. wanhopig. De twee beklaagden riskeren dertig en veertig maanden cel.





Armbanden

Eenendertig slachtoffers, voornamelijk uit de Turkse gemeenschap in Sledderlo, stelden zich burgerlijke partij tegen islamleerkracht R.A. "Ik leende hem dat geld zonder de minste twijfel", getuigde een vrouw. "Hij genoot zo'n groot aanzien binnen de gemeenschap." Een man getuigde dat hij R.A. 20.000 euro en tien gouden armbanden van zijn vrouw uitleende, in de hoop wat meer geld terug te krijgen voor de renovatiewerken in zijn huis. Een andere man leende de zestiger zelfs 300.000 euro nadat hij zijn huis verkocht had, met de belofte er een veelvoud voor terug de krijgen. Ze zagen er geen cent van terug.





Excuses

De islamleerkracht deed zijn verhaal gisteren ook zelf voor de rechtbank. "Mijn excuses aan de slachtoffers. Het is terecht dat zij zich burgerlijke partij stellen. Ik werd misbruikt door mijn aanzien in de maatschappij. Het is mijn schuld dat ze slachtoffer zijn geworden, maar ik ben ook een slachtoffer. Ik heb veel spijt want ik heb dit nooit gewild. Ik heb dat geld niet aangenomen om mensen op te lichten, ik heb altijd gedacht dat ik dat zou kunnen terugbetalen maar dat is niet gelukt."





Volgens R.A. werd hij zelf de dupe van medebeklaagde K.O. De aanklager vorderde dertig maanden cel en een boete van 500 euro voor de islamleerkracht en veertig maanden cel en een boete van 1.000 euro voor K.O.





Schuldenberg

"Mijn cliënt is slachtoffer geworden van zijn eigen tunnelvisie en werd gevangen in een web van bedrog van K.O", zei de advocaat. Hij vroeg de vrijspraak voor de islamleerkracht maar benadrukte dat de man, ondanks de enorme schuldenberg, wel inspanningen wil doen om de slachtoffers te vergoeden. Vonnis volgt op 17 mei.