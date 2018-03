"Hier kan mijn kindje verder groeien" FAMILIEBEDRIJF IN DAKEN OPENT HOOFDKANTOOR AAN OUDE FORDFABRIEK XAVIER LENAERS

07 maart 2018

02u35 0 Genk Pal tegenover de oude Fordsite heeft de Tectum Group, de grootste dakdekker van het land, z'n nieuw hoofdkantoor en distriubtiecentum neergepoot. Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans en Jean Biesmans, de stichter van de 37 jaar oude familiezaak, mochten gisteren het lint doorknippen. "Met Genk als uitvalsbasis kan mijn kindje verder groeien", aldus Jean Biesmans.

De Tectum Group telt zo'n 420 werknemers. 80 van hen werken op de nieuwe locatie. Groei en innovatie zijn de rode draad in het familiebedrijf. Het hoofdkwartier en het distributiecentrum op Genk-Zuid getuigen daarvan. "Met de vestiging tegenover de oude Fordfabriek verankeren we het bedrijf in Genk", aldus Filip Biesmans (37), die samen met z'n broer Yves (40) de zaak leidt."





Jean Biesmans legde de grondslag in 1981 met dakdekkersbedrijf VHB. Vandaag bekleedt hij de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur van de Tectum Group. Hij is nog elke dag nauw betokken bij "zijn kindje".





Verankering

"Dat we in Genk blijven, is behalve een symbolische ook een strategische keuze", vertelt Yves. "We liggen centraal in de Benelux, toch samen met Polen onze groeimarkten. We willen tegen 2020 naar een omzet van zo'n 200 miljoen euro. Vandaag is dat goed 130 miljoen euro. Het betekent ook dat we bij het behalen van het doel zo'n 130 personen extra in dienst kunnen nemen."





Jean, die de kiem legde voor de expansie van de familiezaak, is apterots op het nieuwe hoofdkantoor en de 14.000 vierkante meter magazijnen die aan de voorkant van de Fordfabriek staan. "Een droom gaat in vervulling", aldus de grondlegger van de Tectum Group. "Nu is het kasteeltje voor m'n werknemers klaar. Dat de zaak gestaag groeit is deels te verklaren door het aantrekken van goeie krachten en een dosis geluk, en deels door eerlijk en correct zaken te doen met tal van partners."





Erik Gerets, gedeputeerde voor Economie en de kersverse CEO van Racing Genk, vindt de Tectum Group een mooi voorbeeld van expertise en veerkracht. "Juist de combinatie van beiden maakt van Limburg een sterke provincie."





Jan Peumans kwam met de booschap dat Jean Biesmans en z'n twee zonen aan het hoofd staan van een sterk merk en familiebedrijf. "Dit is eigenlijk een soort Ford Plus", besluit Peumans.