"Het was meer dan klets op de bil" HOOFDMONITOREN VZW WIGWAM ONDER VUUR VOOR GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

26 januari 2018

02u37 0 Genk Het Genkse stadsbestuur eist dat het volledige bestuur van speelpleinwerking vzw Wigwam in de Bret opstapt na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Volgens anonieme getuigenissen gaat het over machtsmisbruik en handtastelijkheden van de hoofdmonitoren naar de overige monitoren toe. "We zijn hier kapot van, de beschuldigingen kloppen niet", reageert een van de hoofdmonitoren kort.

Het bestuur van Vzw Wigwam ligt al enige tijd onder vuur nadat er in de zomer van 2017 meldingen binnenstroomden bij het Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn. De hoofdmonitoren van de vzw werd verweten hun macht te misbruiken ten aanzien van de andere monitoren.





Geseponeerd

Zeven monitoren deelden intussen enkele getuigenissen, die voor de stad voldoende bleken om de politie in te schakelen. Volgens die getuigenissen ging het om grof taalgebruik, het misbruiken van hun macht, handtastelijkheden, het schenken van alcohol aan minderjarigen en activiteiten "die veel meer waren dan zomaar een klets op de bil". De politie ging over tot het verhoren van de betrokken partijen, en het dossier werd overgemaakt aan het parket. Die seponeerde de volledige zaak wegens onvoldoende juridische bewijzen.





Ondanks de beslissing van het parket spreekt de stad over een ernstige vertrouwensbreuk en eist ze een volledig nieuw bestuur van de vzw. Zolang dat niet gebeurt, worden alle subsidies vanuit de stad - zo'n 10.000 euro - bevroren. "We kunnen de signalen niet zomaar negeren", vindt schepen van Jeugd Anniek Nagels (CD&V).





"Sommigen van de jonge monitoren zijn zelfs minderjarig. Enkelen komen uit onstabiele gezinssituaties en zouden niet geconfronteerd mogen worden met gedrag dat ze thuis net proberen te ontvluchten." Een nieuwe start met een nieuwe leiding voor de monitorenploeg is volgens de schepen noodzakelijk om het vertrouwen te herstellen. "Onze zorg en aandacht gaan nu uit naar de monitoren zelf, hun onmiddellijke omgeving en uiteraard naar iedereen die zich betrokken voelt bij Speelpleinwerking Wigwam."





Kapot van

Eén van de hoofdmonitoren wil kort reageren en legt alle beschuldigingen naast zich neer. "We zijn hier kapot van, en ontkennen alle beschuldigingen", vertelt Kenny Olaerts. "We hebben nooit kwade bedoelingen gehad, en dragen de vzw een warm hart toe. Wat er nu moet gebeuren weten we niet, maar wellicht zullen we onze plaats afstaan."





Zolang het bestuur niet opstapt, loopt de vzw 10.000 euro aan subsidies mis. Voor het jaar 2017 werd het geld alvast bevroren, en voor 2018 ziet het er niet anders uit. Het gaat om een derde van hun werkingsgeld. De stad hamert erop dat de subsidies wél toegankelijk worden, zodra de vzw een nieuwe start neemt mét een nieuw bestuur.