"Heel Bokrijk tot 2021 in de stellingen" 22,5 MILJOEN EURO VOOR RESTAURATIE 120 HUIZEN XAVIER LENAERS

20 april 2018

02u55 0 Genk De Molen van Schulen met zijn rode wieken kan opnieuw graan malen. Het 200 jaar oude gebouw is het eerste van de 120 huizen, hoeves, schuren, kapellen en kerken dat gerestaureerd is. "Tegen 2021 moeten de 119 andere opgeknapt zijn", aldus Igor Philtjens van Domein Bokrijk.

Wie eerst maalt, eerst komt. Na een half jaar restaureren is de Molen van Schulen opnieuw gebruiksklaar. De opknapbeurt was nodig. "Een zwam tastte het hout van de wieken aan, waardoor ze niet meer konden draaien", aldus architect Patrick Vanroy, die de graanmolen onder handen nam. "Bovendien pikten hardleerse spechten de houten leien, die heel de molen bekleden, stuk. We hebben er veel moeten vervangen. De molen maalt weer, al is het slechts 200 uur per jaar om zijn waardevolle historische onderdelen te ontzien."





Dat er de komende jaren nog heel wat gebouwen in de stellingen zullen staan in Bokrijk, staat vast. Het openluchtmuseum wil zijn collectie onroerend erfgoed, dat nu 60 jaar oud is, nog minstens even lang in goede staat tentoon stellen aan het grote publiek. "Huidige en toekomstige generaties kunnen zo blijven genieten van deze getuigen van ons verleden", aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Als minister van Erfgoed gaf hij gisteren met de inhuldiging van de Molen van Schulen de aftrap voor het grootschalige restauratieproject. "Hiermee behoeden we waardevol erfgoed voor verval."





Domein blijft open

En dat mag best wat kosten, want er wordt liefst 22,5 miljoen euro vrijgemaakt. Vlaanderen kent een premie toe van 14,5 miljoen euro, de overige 8 miljoen komt van de provincie. "We delen de restauratie met onze 300.000 bezoekers per jaar", zegt Igor Philtjens, gedeputeerde voor toerisme en voorzitter van vzw Domein Bokrijk. "Het museum blijft tijdens de werken open voor het publiek. Bezoekers kunnen de restauraties vanop de eerste rij gadeslaan. Zo worden vakwerktechnieken worden zo opnieuw zichtbaar. Al onze huisjes herstellen, het is nog nooit gebeurd en het belooft een huzarenstuk te worden."





Tegen 2021 moet 'Restauratie 120' afgerond zijn. Tot dan biedt Bokrijk bezoekers rondleidingen, activiteiten en publicaties aan. "We willen ook de verhalen achter de gebouwen vertellen", zegt Philtjens. Daarom zal hij de banden met de 44 Vlaamse gemeenten, waar huizen werden afgebroken en in Bokrijk een tweede leven gekregen hebben, aanhalen. Alle inwoners van de donorgemeenten mogen gratis naar Bokrijk. Zondag 10 juni is Herk-de-Stad de eerste gemeente die aan de beurt komt.