"Hazard was toen al speelvogel" MAXIM GEURDEN (27): IN 2007 OP EK VOOR JEUGD, NU HOTELIER BIRGER VANDAEL

29 juni 2018

03u01 0 Genk Vandaag leidt hij mee hotel-restaurant Mardaga in As, in vervlogen tijden speelde Maxim Geurden (27) bij de jonge Rode Duivels aan de zijde van Eden Hazard. Samen maakten ze grote jeugdtornooien mee, daarna liepen hun carrières sterk uiteen. "Eden was toen al een speelvogel, maar ook de allerbeste."

2007, dat is het jaar waarin Maxim het hoogtepunt van zijn voetbalcarrière beleefde. Op het EK voor -17-jarigen speelde hij met de Belgen in eigen land tegen het Spanje van Bojan Krkic en David De Gea. Dankzij Eden Hazard kwam de thuisploeg op voorsprong, uiteindelijk haalden de Spanjaarden het na strafschoppen. Maxim stond van start tot einde in de ploeg, ook huidige profs als Christian Benteke, Nill De Pauw en Dimitri Daeseleire waren erbij. "Sommigen zeggen dat Hazard bij de jeugd wat overroepen was, maar dat is onzin. Hij was nog een jaar jonger dan de meesten van ons en ongetwijfeld toen al de beste der Belgen. Hij was een speelvogel die rondliep zonder stress. Zo is hij altijd gebleven."





Gruitrode

In totaal speelde Maxim tien jaar voor de jongeren van Genk en zes jaar voor de nationale jeugd. Hij trok zelfs nog naar het WK voor de jeugd in Zuid-Korea en maakte op 14 maart 2010 voor Germinal Beerschot zijn profdebuut op Stayen, het stadion van Sint-Truiden. "Toen Glen De Boeck als trainer overnam, was ik een beetje op overschot. Na omzwervingen bij Turnhout en Patro Eisden speelde ik nog een tijdje voor Bregel Sport en deze zomer maak ik de overstap naar Gruitrode in tweede provinciale. Sinds ik bij Turnhout zat, begon ik mijn ouders te helpen in het hotel (dat vier sterren heeft, red.) en restaurant. Ik volgde inmiddels enkele sommelieropleidingen en draai nu volop mee in de zaak aan de zijde van mijn vriendin en ouders", glimlacht de Genkenaar.





Maxim is totaal niet verbitterd dat hij nooit helemaal is doorgebroken als voetballer: "Die kans is zo klein. Van de EK-generatie kon maar een viertal spelers echt prof worden. Op dat moment was ik blij met de selecties en kon ik het niveau wel aan, maar je moet als jonge voetballer ook geluk hebben dat je trainers ontmoet die in jou geloven. Blessurevrij blijven is eveneens een must. Af en toe hoor ik nog wel iets van Kevin De Bruyne, die ik ken vanop school. We leiden een compleet ander leven en hij zit voortdurend in Engeland, maar ik beschouw hem wel nog steeds als een goede kameraad." Spelen voor de Duivels zal Maxim dus nooit meer doen, maar supporteren tijdens het WK doet hij zeker wel. "De volle negentig minuten meepikken is lastig, want onze zaak blijft altijd draaien. Toch doe ik wel mijn best om er tijd voor te maken", zegt Maxim.