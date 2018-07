"Gokken maakt levens kapot" BURGEMEESTER SCHRIJFT BRIEF AAN ALLE GEMEENTEN OM KANSSPELWET AAN TE PASSEN XAVIER LENAERS

11 juli 2018

02u36 0 Genk Limburg telt 139 krantenwinkels - waaronder 16 in Genk - waar kan gewed worden. Burgemeester Wim Dries stuurt daarom een brief naar de minsiter van Justitie Koen Geens en 43 Limburgse gemeenten: hij vindt dat steden en gemeenten niet genoeg betrokken worden bij het toekennen van dergelijke vergunningen.

Gemeenteraadslid Mustafa Harraq (CD&V) komt als consulent bij ACV- Limburg in contact komt met jongeren die gokverslaafd zijn. "Ik ben tussengekomen in de gemeenteraad omdat alwéér een dagbladhandel een vergunning voor weddenschappen kreeg", aldus Harraq. "Minderjarigen kunnen er gokken omdat de wet makkelijk omzeild kan worden. Zo wedden ze met de identiteitskaart van iemand anders. Ook de uitbaters knijpen een oogje dicht. Veel jongeren raken verslaafd op die manier. Het gokken maakt hun leven en dat van hun gezin kapot."





Niks doen is geen optie, vindt hij. Hij vraagt een aanpassing van de wet op kansspelen. Hierbij krijgt hij steun van de hele gemeenteraad en van het college. "Met de brief oefenen we druk uit om het wettelijk kader voor de uitbating van weddenschappen in een dagbladhandel te wijzigen", legt Dries uit. Het college werkte een voorstel van aanpassing uit. "We willen ook betrokken worden bij het verlenen van een vergunning", licht de burgemeester toe. "Krantenwinkels zijn vrij toegankelijk voor minderjarigen. Zo komen ze in aanraking met gokken, ook al mogen ze er niet aan deelnemen. Ze moeten 18 jaar of ouder zijn. Een digtale indenteitscontrole door de uitbater of klant is vereist. Bij een weddschap moet de kaart van de klant steeds ingelezen worden om misbruik te voorkomen."





150.000 euro in 2 jaar

Wat gokken kan aanrichten, getuigt het verhaal van Gert (30). "Ik was zwaar gokverslaafd", vertelt hij. "In twee jaar tijd heb ik zo'n 150.000 euro verspeeld en heb ik schulden gemaakt om te kunnen wedden op voetbalwedstrijden. Ik deed dat online, in een casino of wedkantoor. Er waren dagen dat ik 3.000 euro vergokte. De drang was extreem. Héél de dag was ik met gokken bezig." Gert is nu een goed half jaar gokvrij. "Ik hield een dagboek bij waarin ik neerschreef hoe ik me voelde bij het gokken. Constant zei ik tegen mezelf dat ik niet goed bezig was. Ik heb me uiteindelijk een andere levensstijl aangeleerd en ik sport en eet gezonder", besluit Gert, die een opleiding als ervaringsdeskundige gaat volgen om anderen van hun gokverslaving af te helpen. "Ik waarschuw tegen reclame die aanzet tot gokken. We moeten de strijd aanbinden met de gokindustire."





