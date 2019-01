‘Gele hesjes’ protesteren in Genk tegen afvloeiingen bij Proximus Toon Royackers

20 januari 2019

13u19 0 Genk Opnieuw geel protest zaterdagmiddag in het centrum van Genk. Daar voerden de ‘gele hesjes’ onder leiding van boegbeeld Kat Petit actie tegen de geplande afdankingen bij het telecombedrijf Proximus. “Het zijn altijd de gewone werkmensen die de dupe zijn,” scandeerde ze door de megafoon.

De actievoerders verzamelden eerst aan het oude Proximuskantoor aan het Stadhuisplein. Daarna trokken ze in stoet door het centrum richting nieuw kantoor in ‘Shopping 1'. “Ook deze mensen zijn het slachtoffer van de besparingsdrift van de top,” riep Kat Petit richting winkel. “Aan de ene kant wilt het bedrijf 1.900 mensen ontslaan, om er vervolgens op een sluikse manier weer 1.250 aan te nemen. We moeten dat spelen met jobs en het uithollen van de welvaart niet langer aanvaarden. Daarom protesteerden we eerder ook al aan bedrijven als Ikea in Hasselt. Met de gele hesjes blijven we in Limburg protesteren tegen onrechtvaardige belastingen en het uitmelken van gewone mensen. Onze volgende actie? Dat wordt de klimaatmars in Brussel later deze maand. Maar ook in Limburg blijven we alert.” Zo een twintig actievoerders namen zaterdag deel aan het initiatief.