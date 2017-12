"Een topdokter, uniek in zijn soort!" ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG WUIFT DOKTER VAN DE CASSEYE UIT XAVIER LENAERS MARCO MARIOTTI

02u35 0 Foto Karolien Coenen Dokter Willy Van de Casseye en zijn echtgenote en rechterhand Mimi waren overdonderd door het uitzwaaicomité van collega's en (ex-)patiënten. Genk Een minutenlange staande ovatie. Dat kreeg kinderarts Willy Van de Casseye (70) gisteren op zijn laatste werkdag. Veertig jaar lang was hij verbonden aan Ziekenhuis Oost-Limburg en dus zetten tientallen collega's, verpleegkundigen én (ex)-patiënten hem in de bloemetjes. "Hij was een topdokter. Een dokter zoals ze er vandaag nog maar weinig maken", klonk het eensgezind.

Dag en nacht stond hij klaar voor zijn patiënten en hun ouders. Maar gisteren trok dokter Willy Van de Casseye (70) voor de laatste keer zijn witte doktersjas aan. Als een rockster werd hij onthaald in het ziekenhuis. Het was Cathy De Vuono die via Facebook de oproep lanceerde om de dokter massaal te komen uitwuiven. Haar bericht werd bijna 800 keer geliket. "Het is duidelijk", zei ze. "Hij is de liefste en meest toegewijde dokter ooit. Hij verdient een standbeeld voor wat hij doet."





Dokter Van de Casseye zelf was compleet verrast door de opkomst en het hartelijk afscheid. Hij werd er stil van. "Ik sta niet graag in de picture. Wat telt, zijn mijn kindjes. Ik zorg voor hen alsof het mijn eigen kleinkinderen zijn", aldus de dokter. Tientallen gsm's flitsen om een foto te maken van de dokter. Menig (oud-)patiënt ging graag met hem op de foto. "Ik ben nog nooit in mijn leven zoveel gefotografeerd geweest. En dan heb ik de kussen nog niet geteld die ik vandaag gekregen heb. Het lijkt alsof ik een held ben", zei hij.





"Dankbaar mens"

Toch doet het pijn om na veertig jaar afscheid te nemen. "Het geeft me troost dat zoveel mensen naar hier gekomen zijn om hier voor mij in de handen te klappen. Ik ben een dankbaar mens bij het zien van die blije, vrolijke gezichten."





Jan Smits, een goede kennis van de dokter, had een extra speciale verrassing bij. "Ik heb honderd foto's van Willy en zijn echtgenote en rechterhand Mimi afgedrukt en hier uitgedeeld", zei hij. "Wie wil kan een boodschap op de foto schrijven en die aan hem afgeven." Hetgeen gretig gedaan werd door alle aanwezigen.





Ook burgemeester Wim Dries is meermaals met zijn kinderen over de vloer geweest in het kabinet van de dokter. "Hij is niet alleen een klassedokter, maar een begrip in Genk en ver daarbuiten", reageert Dries. "Als arts en als mens is hij zeer toegankelijk en bereikbaar. Hij heeft de gave om kinderen én hun ouders gerust te stellen."





Na veertig jaar actief te zijn als kinderarts in Ziekenhuis Oost-Limburg is het nu tijd voor een lange vakantie. Amper de tweede van zijn carrière, want in al die tijd heeft hij slechts twee weken vakantie genomen. "Eén keer moest hij een week thuis blijven, omdat hij geveld was door een longontsteking", verklapte zijn dochter Joke. "Het was de langste week uit zijn leven. Hij aanvaardde het niet dat hij zelf ziek kon worden, want dan kon hij zijn kindjes niet helpen."





"Rust roest"

Volledig de riem afleggen is toch niet aan Van de Casseye besteed. "Rust roest. Ik stop in het Ziekenhuis Oost-Limburg, maar ik word consulent op campus Sint-Barbara in Lanaken en ik blijf wel mijn thuispraktijk houden", besloot hij.