"Door vandaag te sluiten, doen we de directie pijn" 300 ACTIEVOERDERS VECHTEN VOOR CARREFOUR HYPERMARKT XAVIER LENAERS

09 februari 2018

02u39 41 Genk Zo'n 300 actievoerders hebben gisteren postgevat aan de ingang van de Carrefour Hypermarkt in Genk. "We doen de directie pijn door de winkel te sluiten op de wekelijkse marktdag in de stad. Dat brengt een omzetverlies van 45.000 euro met zich mee", zegt assistent-manager Linda Peters.

Normaal gezien had de solidariteitsactie in Parijs moeten plaatsvinden, maar de hevige sneeuwval daar besliste er anders over. Daarop bezochten de 300 militanten de met sluiting bedreigde winkels in Belle-Ile bij Luik en Genk. De actie voor de ruim 1.200 medewerkers van Carrefour - onder wie 80 in Genk - die hun baan dreigen te verliezen, kende een sereen verloop. De rolluiken bleven wel de hele dag dicht en enkele tientallen winkelkarren dienden als bijkomende afsluiting. Agenten in uniform en in burger stonden stand-by, maar hoefden niet tussen te komen. De militanten droegen spandoeken met 'Carrefour Genk moet open blijven!' en scherpe woorden als 'Carrefour heeft me vermoord'. Slogans weerklonken ook in het Frans, want heel wat actievoerders kwamen uit Brussel en Wallonië.





Polonaise

Om de solidariteit in het hele Genkse shoppingcenter bekend te maken, hielden de 300 militanten ook een optocht door het winkelcentrum. Onderweg riepen ze slogans zoals 'Samen sterk' en 'Carrefour Genk moet openblijven', ondersteund door een hels fluitconcert. Eenmaal terug aan de ingang van de hypermarkt werd de manifestatie ludiek. "De boog moet niet altijd gespannen staan", verwoordt Jan Deweghe, nationaal secretaris van de socialistische vakbond BBTK. De militanten deden dan ook een polonaise, gevolgd door een wave. Dat betekent niet dat de werknemers de volledige actie luchtig opnamen. "De intentie tot sluiting ligt nu twee weken achter ons", zegt Carine Meuwis, de voorzitter van BBTK Limburg. "Carrefour is nog niet van gedacht veranderd. We blijven vechten voor het behoud van de jobs. Carrefour moet zijn huiswerk opnieuw maken." Daar sloot Linda Peters van de christelijke vakbond (LBC) zich bij aan. "We mogen ons niet zomaar gewonnen geven", stelt de assistent-manager van de hypermarkt in Genk.





Versmarkt

"We doen de directie opnieuw pijn door de winkel te sluiten op de wekelijkse marktdag in de stad, wat een omzetverlies van 45.000 euro inhoudt. Als Carrefour in zijn huidige vorm niet kan blijven, moet een kleinere supermarkt met enkel voeding mogelijk zijn." Toon Vandeurzen (zoon van minister Jo Vandeurzen) stelde intussen voor om in de winkel een versmarkt onder te brengen, met allerhande standjes met voeding en drank. Dat idee kreeg bijval van burgemeester Wim Dries. Linda Peters vindt dat voorstel evenwel niet haalbaar. "Shopping 1 is daar niet de meest geschikte lcoatie voor", stelt ze.