"Dochtertjes vinden het lekker? Dan komt het op de kaart" UITBATERS CROQUEBAR KROK TROTS OP TITEL 'STARTER VAN HET JAAR' XAVIER LENAERS

07 maart 2018

02u47 0 Genk Krok, een huiselijke croquebar in Genk, is door Unizo Limburg bekroond met de titel van 'Starter van het jaar'. Klanten lopen storm voor de bijzondere creaties van Kaatje Goyens en echtgenoot Kevin Van Aken. Na een jaar wenkt nu al een verhuis naar een grotere stek. "Als onze dochtertjes een nieuwe croque lekker vinden, zetten we die op de kaart."

Een eigen zaak beginnen: dat was tien jaar lang de droom van Kaatje en haar man Kevin. "Voordien deed ik journalistiek werk, eerst bij enkele productiehuizen waar ik onder andere de redactie deed voor televisieseries", vertelt Kaatje Goyens (32). "Ik heb ook nog in de vroegere landcommanderij van Alden Biesen gewerkt. Hoewel ik die jobs graag deed, kon ik er toch niet volledig mijn ei in kwijt. In onze familie zijn we bovendien bourgondiërs, die houden van lekker eten en drinken. Mijn papa had een slagerij, zijn neef een wijnhandel en mijn tante baatte jarenlang restaurant Sint-Maarten uit."





Klanten weigeren

Een jaar geleden begonnen Kaatje en Kevin met hun croquebar in de Winterslagstraat in het Genkse centrum, de enige in zijn soort in Limburg. En Krok doet het intussen uitstékend. Klanten staan bij momenten in een rij aan te schuiven om een Sergeant Pepper, een Green Machine, een Meat Lover of een Monsieur de Luxe te proeven. "Er zijn dagen dat we 20 tot 30 klanten moeten weigeren, omdat de zaak vol zit. Wie op zaterdag bij ons wil komen, moet een week op voorhand reserveren", vertelt Kaatje Goyens.





Het overdonderende succes is ook Unizo Limburg niet ontgaan. De middenstandsorganisatie riep Krok uit tot de Limburgse starter van het jaar. De jury gaf twee doorslaggevende redenen op. Kaatje Goyens toonde in een jaar een enorme ondernemingszin én ze had een heldere toekomstvisie. "We runnen de zaak met passie", zegt Kaatje.





"Het werk in de zaal en in de keuken is geen sleur. Zelf gaan we geregeld elders lunchen. Telkens worden we daar 'getriggerd' en doen we inspiratie op voor nieuwe croques. Zo passen we onze kaart aan de seizoenen aan. Ik kan volop mijn creativiteit kwijt in het bedenken van unieke croques, en Kevin maakt ze. Als kok heeft hij al twaalf jaar ervaring in het vak. Voor onze dochtertjes Elle (6,5) en Loka (2,5) zijn croques intussen hun lievelingsgerecht. Als we een nieuwe soort bereiden, zijn Elle en Lola onze eerste proevers, én we luisteren naar wat ze er van vinden. Kinderen zijn nu eenmaal rechtuit", glimlacht Kaatje.





Try-out

Zoveel bijval van de klanten: dat roept om een grotere zaak. "Het pand dat we huren, is nu al te klein", vertelt Kaatje Goyens. "Daarom trekken we naar een grotere stek in de stad. Eerst doen we een try-out en kijken we of onze zaak daar ook zal aanslaan."