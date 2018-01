"Dit is al onze vierde sluiting" PERSONEELSKOPPEL KIJKT MET BANG HART NAAR TOEKOMST XAVIER LENAERS

27 januari 2018

03u31 0 Genk "Allebei hebben we al vier sluitingen achter de rug, maar telkens is het een harde dobber om te verwerken", zeggen Mieke Berden (53) en haar echtgenote Linda Peters (52). Ze werken allebei in de Carrefour in Shopping 1. Die bleef gisteren voor de tweede dag op rij dicht na aankondiging van de sluiting. Ook vandaag gaat het rolgordijn in Genk niet omhoog.

Gisteren daagden opnieuw tientallen medewerkers van de Carrefour in Shopping 1 op aan de winkel. Ze gingen niet aan het werk. Ook vandaag is dat niet anders. "We gaan ons vel niet zomaar verkopen, we vechten voor het behoud van onze jobs", stelt Carine Meuwis, voorzitter van de socialistische vakbond voor de sector handel, strijdvaardig. Dat is het signaal dat vakbonden en personeel geven aan de Franse directie. "We zetten druk, we willen dat ze hun huiswerk opnieuw maken", stelt Meuwis. "We geloven in en pleiten voor een doorstart van de winkel. De hamvraag is of de bazen op het hoofdkwartier wakker liggen van het feit dat het filiaal in Genk twee en halve dag geen enkele klant over de vloer krijgt. Vrijdag en zaterdag zijn de drukste dagen van de week. Sluiten op een vrijdag betekent een omzetverleis van 65.000 euro, op zaterdag is dat 90.000 euro."





De sluiting van de winkel dringt nog niet goed door bij een aantal medewerkers. Zoals bij Mieke Berden (53) en haar echtgenote Linda Peters (52) die allebei in de Genker vestiging werken. Nochtans weten ze beter dan wie ook wat een sluiting teweegbrengt. "We hebben beiden vier sluitingen achter de rug. En twee daarvan bij dezelfde werkgever: Philips in Hasselt en nu Carrefour." Ze kijken met een bang hart naar de toekomst. "We hebben net ons huis helemaal gerenoveerd, voor 85.000 euro. Hiervoor hebben we de hyptoheek op ons huis met 10 jaar verlengd. En we moeten zien dat het geld van de bijkomende lening er elke maand ligt. We zullen rondkomen, maar spontane aankopen moeten we uitstellen. We wilden nog een veranda plaatsen, maar dat plan gaat nu niet door", zeggen Mieke en Linda.





Ford

Vlaams parlementslid (sp.a) en nieuwkomer in Genk Meyrame Ketir kwam het personeel een hart onder de riem steken. Ze heeft als ex-Fordarbeidster de sluiting van de fabriek meegemaakt.





"Als ik hier het personeel van de winkel zie staan, komen dezelfde gevoelens als bij de sluiting van Ford weer naar boven: frustratie, onbegrip, woede en machteloosheid, maar ook strijdlust."





Niet enkel het personeel van de winkel blijft verweesd achter nu ze hun werk dreigen te verliezen. Ook voor de klanten die er al jaren hun boodschappen doen, is de sluiting een bittere pil om te slikken. Heel wat ouderen horen bij het vast cliënteel. Muguette Marchel (63) uit Genk en haar schoonmoeder Lydia Sampermans (96) komen elke vrijdag naar de Carrefour. "Oke, we doen wat inkopen. Maar bovenval, we zijn eens weg. Het is gezellig winkelen bij Carrefour en het persooneel is vriendelijk", zegt Muguette. Lea Ferson komt drie keer in de week naar de winkel. "Ik wist niet dat de winkel gesloten was. Waarom? Ik begrijp het niet."